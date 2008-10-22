چراغ سبز به کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی قرمز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج، نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال یک روز پس از بازگشت تیم ملی فوتسال از برزیل به دنبال نشست با عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال تاکید کرد که با توجه به توان و پتانسیل این دو رشته در ایران مقدمات شکل‌گیری تشکیلات منظم و مستقل برای فوتسال و فوتبال ساحلی فراهم می آید.

این چراغ سبزی برای مسئولان فوتسال و فوتبال ساحلی کشور بود تا برای مستقل شدن از فدراسیون فوتبال برنامه‌ریزی کنند، اما در فاصله 48 ساعت پس از این اظهارنظر مهدی تاج این بار نه به عنوان نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال بلکه به عنوان رئیس کمیته تیم‌های ملی در کار این کمیته دخالت و مواضع خود را پیاده کرد.

وی بدون در نظرگرفتن خواسته‌های کمیته فوتسال و دعوت از رئیس این کمیته دوشنبه شب نشستی را با حسین شمس، سرمربی تیم فوتسال ایران برگزار کرد و با او توافق می کند که برای چهار سال هدایت تیم ملی فوتسال ایران و مدیریت تیم‌های ملی این رشته ورزشی را در رده های مختلف برعهده داشته باشد.

در اینکه چرا تاج، حسین شمس را متقاعد به ماندن در تیم ملی فوتسال ایران کرده است، هیچ ایرادی وارد نیست. شمس یکی از بهترین مربیان فوتسال ایران است و خواسته اهالی فوتبال این بوده که مربی توانمندی چون او کماکان جوان‌های فوتسال ایران را در میادین مختلف هدایت کند اما باید از مهدی تاج به عنوان نایب رئیس فدراسیون فوتبال پرسید پس استقلال فوتسال در این میان چه می شود؟ چرا در نشستی که برای تمدید قرارداد حسین شمس برگزار شد، از عباس ترابیان به عنوان رئیس کمیته فوتسال دعوت به عمل نیامد؟ آیا اگر فوتسال ایران به هر دلیل در میدان جهانی ناکام می ماند بازهم رئیس کمیته تیم های ملی در امور فوتسال ورود می کرد یا اینکه به دنبال مقصری برای کمرنگ کردن ناکامی ها می گشت؟

عباس ترابیان رئیس کمیته فوتسال در مورد این ماجرا سکوت کرد و حاضر به پاسخگویی نشد.