استعداد فوتبال تبریز با حضور در لیگ برتر نمایان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ناصر شفق بعداز ظهر امروز در حاشیه جشن پیراهن تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آذربایجان شرقی به لحاظ بالا بودن ضریب هوشی و دارا بودن فوتبال ناب و تکنیکی می‌تواند با فراهم شدن امکلانات لازم شکوفا شده و در سطح کشور و در مجامع بین‌ المللی بدرخشد.

وی ادامه داد: حق فوتبال تبریز علاوه بر فتح قله‌های داخلی بلکه قهرمانی در مسابقات آسیایی است.

مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز به حضور سه تیم از تبریز در رقابتهای فوتبال سطح اول کشور در آینده ای نزدیک اشاره کرد و افزود: عدم رشد امکانات باشگاه ‌ها متناسب با پیشرفتهای سریع دنیای فوتبال و نیز تغییر فصل رابطه های فوتبال باعث شد حضور فوتبال آذربایجان در رقابت‌های سطح اول کشور کمرنگ تر شده و سرانجام روزی فرا رسد که این خطه نماینده‌ ای در این رقابت ‌ها نداشته باشد.

شفق ظرفیت‌های فوتبال در آذربایجان را بالا توصیف کرد و گفت: با همت جمعی مسئولان و فوتبالیست های این منطقه، امکان صعود حداقل دو تیم از تیم‌ های فوتبال حاضر تبریز در رقابت‌های لیگ دسته اول به مسابقات لیگ برتر وجود دارد.

وی اتحاد و همدلی بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز برای صعود به رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: پس از هفت سال که تراکتورسازی تبریز از کوران رقابت‌های سطح اول کشور به دور مانده است مسئولیت سختی برای فراهم کردن زمینه حضور این تیم در لیگ برتر بر دوش داریم.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز با بیان اینکه صعود تیم فوتبال این باشگاه به رقابت‌های لیگ برتر در سایه همت مسئولان و هواداران دور از دسترس نیست، عنوان کرد: تیم فوتبال تراکتورسازی نماد ورزش آذربایجان است و می‌ تواند با حضور مجدد در سطح اول فوتبال کشور به سمبل فرهنگ و غیرت آذربایجان نیز تبدیل شود.