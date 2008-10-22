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۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۱۱

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "الماس" دوم آبان در رادیو تجارت به نقش تبلیغات در توسعه اقتصادی سینما می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ساعت 14 با حضور رضا درستکار و سیدجمال‌الدین ساداتیان روی آنتن رادیو تجارت می‌رود.

ـ برنامه "هفت اقلیم" سوم آبان ساعت 17 در رادیو فرهنگ به فیلم "کنعان" می‌پردازد. در این برنامه مانی حقیقی کارگردان و علی‌اصغر کشانی کارشناس حضور دارد. حسن آزادی مجری، علیرضا معینی تهیه‌کننده و مهدی آزادی نویسنده و سردبیر برنامه هستند.

ـ نمایش "روز مقرر" سوم آبان ساعت 9 صبح در قالب برنامه روایت سلامت از رادیو سلامت پخش می‌شود. داستان این نمایش درباره فرد ثروتمندی است که در یک روز مشخص هر ماه به دیدار برادرزاده جوان و خانواده‌اش می‌رود و ...

ـ برنامه "رز سفید" سوم آبان از رادیو سلامت پخش می‌شود. این برنامه به موضوع ازدواج و علاقه بین زوجین و تاثیر آن بر تداوم زندگی می‌پردازد.

ـ برنامه "نیمه تاریک ماه" چهارم آبان ساعت چهار صبح به وقت تهران از صدای آشنا پخش می‌شود. این برنامه به بررسی تاریخچه و سیر کاپیتولاسیون از دوره ایلخان‌ها تا دوره صفوی می‌پردازد.

ـ برنامه "چهار سوق" دوم آبان در رادیو تجارت به کنفرانس  ITC  و تجارت جهانی بررسی می شود. مهسا میرچی سردبیر این برنامه است.

ـ برنامه "حلقه وصل" چهارم آبان ساعت سه و نیم صبح به وقت تهران از شبکه جهانی صدای آشنا پخش می‌شود. این برنامه به بررسی شخصیت علمی حضرت جعفر صادق (ع) می‌پردازد.

ـ برنامه "جرعه جرعه" چهارم آبان ساعت 13:30 از صدای آشنا روی آنتن می‌رود. این برنامه به بررسی ویژگی‌های علمی شخصیت حضرت امام جعفر صادق (ع) می‌پردازد.

کد مطلب 769988

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