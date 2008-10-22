اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه ساعت 14 با حضور رضا درستکار و سیدجمال‌الدین ساداتیان روی آنتن رادیو تجارت می‌رود.

ـ برنامه "هفت اقلیم" سوم آبان ساعت 17 در رادیو فرهنگ به فیلم "کنعان" می‌پردازد. در این برنامه مانی حقیقی کارگردان و علی‌اصغر کشانی کارشناس حضور دارد. حسن آزادی مجری، علیرضا معینی تهیه‌کننده و مهدی آزادی نویسنده و سردبیر برنامه هستند.

ـ نمایش "روز مقرر" سوم آبان ساعت 9 صبح در قالب برنامه روایت سلامت از رادیو سلامت پخش می‌شود. داستان این نمایش درباره فرد ثروتمندی است که در یک روز مشخص هر ماه به دیدار برادرزاده جوان و خانواده‌اش می‌رود و ...

ـ برنامه "رز سفید" سوم آبان از رادیو سلامت پخش می‌شود. این برنامه به موضوع ازدواج و علاقه بین زوجین و تاثیر آن بر تداوم زندگی می‌پردازد.

ـ برنامه "نیمه تاریک ماه" چهارم آبان ساعت چهار صبح به وقت تهران از صدای آشنا پخش می‌شود. این برنامه به بررسی تاریخچه و سیر کاپیتولاسیون از دوره ایلخان‌ها تا دوره صفوی می‌پردازد.

ـ برنامه "چهار سوق" دوم آبان در رادیو تجارت به کنفرانس ITC و تجارت جهانی بررسی می شود. مهسا میرچی سردبیر این برنامه است.

ـ برنامه "حلقه وصل" چهارم آبان ساعت سه و نیم صبح به وقت تهران از شبکه جهانی صدای آشنا پخش می‌شود. این برنامه به بررسی شخصیت علمی حضرت جعفر صادق (ع) می‌پردازد.

ـ برنامه "جرعه جرعه" چهارم آبان ساعت 13:30 از صدای آشنا روی آنتن می‌رود. این برنامه به بررسی ویژگی‌های علمی شخصیت حضرت امام جعفر صادق (ع) می‌پردازد.