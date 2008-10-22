بازیکنان فوتبال تراکتورسازی در مراسم جشن پیراهن معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مدیرعامل کارخانجات تراکتورسازی ایران صبح امروز در محل باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی سرمایه اصلی تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز را کارگران این کارخانه دانست و افزود: در کنار کارگران، هواداران پرشور تراکتورسازی نیز جزو سرمایه‌های این تیم محسوب می‌شوند.

محمدرضا زمانلو حرکت بر مبنای برنامه‌ریزی اصولی، همبستگی و انسجام، تبعیت از مدیریت و ابراز علاقه و محبت به همدیگر را رمزهای پیروزی یک کار جمعی عنوان کرد و رعایت این موارد در تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز را مورد تاکید قرار داد.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت مجموعه صنعتی تراکتورسازی ایران علاقمند به اعتلای تیم فوتبال تراکتورسازی است، اظهار امیدواری کرد: در این فصل از رقابت‌های لیگ دسته اول باشگاه‌های فوتبال کشور تیم تراکتورسازی با غلبه بر رقبای خود جشن حضور در لیگ برتر را برگزار کند.

مدیرعامل کارخانجات تراکتورسازی ایران صعود این تیم به رقابت‌های لیگ برتر را نوعی پاسخگویی به خواسته تمام آذربایجانی‌های مقیم ایران و سایر کشورهای مختلف دنیا دانست و آمادگی مدیریت این مجموعه را برای فراهم کردن شرایط تحقق این امر اعلام کرد.

زمانلو با بیان اینکه تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز سالم و به دور از حاشیه‌ها شکل گرفته است، اظهار داشت: تمام تلاش مدیریت کارخانجات تراکتورسازی و مسئولان باشگاه این است که با وجود رویارویی با مشکلات مالی چنین تیمی را برای حضور در سطح اول فوتبال کشور یاری کند.

در ادامه این جلسه ناصر شفق مدیرعامل باشگاه تراکتروسازی اسامی و شماره پیراهن‌های بازیکنان فصل 87 – 88 تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز را اعلام کرد.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در نخستین بازی خود از سری مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌ های فوتبال کشور فردا در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی میزبان شموشک نوشهر است.

باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز در سال 1349 تاسیس شده و یکی از پرطرفدارتین باشگاه‌های کشور است.

این تیم پس از شکل‌گیری، موفق به کسب افتخاراتی نظیر نایب قهرمانی مسابقات جام حذفی کشور، کسب عنوان بهترین تیم شهرستانی در دوره پنجم جام تخت جمشید و قهرمانی در مسابقات میلیز هندوستان شد.

متاسفانه به ‌رغم سرمایه‌گذاری کلان صورت گرفته و به کارگیری کادر فنی و بازیکنان بزرگ تراکتروسازی از سال 74 جایگاهی در لیگ برتر کشور نداشته است.