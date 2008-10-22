70 هزار نفر از مقرری بگیران بیکاری در کشور اشتغال پنهان دارند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، گودرز کریمی ظهر امروز در همایش دو روزه سراسری مشترک بیمه بیکاری افزود: باید شرایط برای اصلاح این روند فراهم شود تا با اشتغال فرد، مقرری بیمه بیکاری او نیز قطع شود.

وی همچنین با بیان اینکه باید بیمه بیکاری را از برنامه غیرمولد به سوی کارخانه های تولیدی و مولد سوق دهیم، با اشاره به آموزشهای فنی و حرفه ای در راستای اشتغال زایی برای افراد گفت: در برخی مواقع مشاهده شده که آموزش هایی به افراد ارائه می شود که معطوف به کار نیست و در این حوزه ما از آموزش فنی و حرفه ای به عنوان یک عنصر موثر در اشتغال زایی انتظار داریم.

مدیرکل پیشگیری از بیکاری کارگران و بیمه بیکاری وزارت کار در این خصوص تاکید کرد: ادارات کار استانها نیز باید به برخی از این قراردادهای آموزش فنی و حرفه ای که به طور مناسبی معطوف به اشتغال نمی شوند، توجه کنند زیرا باید آموزشهایی در دستور کار و حمایت قرار گیرد که فعال و مرتبط با تخصصهای افراد باشد.