به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین ناصربخت، یدالله وفاداری و مهدی مکاری بعد از بازبینی هشت نمایش شرکتکننده در این کارگاه نمایشهای "مجلس زرهپوشی شمر" محمد صمدیان، "منتشا" مهرداد هنرمند، "نقل یک قصه" محمود ردایی و نقالی "رومئو و ژولیت" حسین جمالی را برای اجرا تأیید کردند.
نمایشهای "آب شرمنده عباس" مجید رحمتی، "نقل آگاممنون" مهدیه شاهمرادی و "چو ایران نباشد تن من مباد" داریوش نصیری نیز مشروط به انجام اصلاحات شدند. در بخش ویژه نیز پردهخوانی "شیخ صنعان و دختر ترسا" محسن میرزاعلی اجرا میشود.
هر یک از آثار راهیافته به مرحله آخر همایش که ملزم به تعیین استاد راهنما هستند، نیمه دوم آبانماه امسال کارهای خود را به صحنه میبرند.
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