کمیته بررسی چشمه های نفت مسجدسلیمان تشکیل شد

غلامحسین بابادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهارداشت: در این زمینه یک پروژه عملیاتی پژوهشی پیشنهاد شده است تا راهکارهای مناسب برای حل این مشکل به ویژه در ابعاد زیست محیطی شناسایی شود.

وی افزود: این پروژه هم اکنون در مرحله تصمیم گیری نهایی است و پس از تصویب و ابلاغ، اجرایی خواهد شد.

بابادی در باره عملیات در حال اجرای شبکه گذاری گاز شهری در مسجدسلیمان به وسیله شرکت گاز خوزستان اظهار داشت: هنگام حفر کانال در چند نقطه شهر از جمله «چهار بیشه» در عمق بسیار کم نفت در سطح زمینه جاری شد که کارشناسان نفتی آن را نمونه گیری و بررسی آزمایشگاهی کردند.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان توضیح داد: به طور معمول نفت چشمه های این منطقه مربوط به «مخزن نفتی مسجدسلیمان» است که در برخی مناطق نزدیک به سطح زمین بوده و در مواردی نیز منشا چشمه در فاصله دورتر از محل نشتی واقع است.

چشمه های جوشان نفت از پدیده های نادر در جهان هستند و شماری از چشمه های نفتی در مسجد سلیمان دهها سال عمر دارند.

معروف ترین چشمه نفتی منطقه در محلی به نام «سی برنج» دیده می شود که حجم جوشش نفت از آن به روزانه پنج بشکه می رسد.

