انتشار فراخوان دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان به منظور بزرگداشت خاطره سرافراز میهن اسلامی، دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر را از 28 اردیبهشت تا سوم خرداد 1388برگزار می کنند.

بر اساس فراخوان منتشر شده، هدف از برگزاری این جشنواره شناخت جنبه های نو و دریچه های تازه در رویکرد هنر نمایش به سال های مقاومت به ویژه حماسه آزاد سازی خرمشهر است .

در این فراخوان آمده است: این جشنواره در چهار بخش مسابقه صحنه، ویژه، بین الملل و مسابقه نمایشنامه نویسی اجرا می شود و انتخاب آثار بخش ویژه از طریق ستاد برگزاری جشنواره صورت می گیرد و در بخش بین الملل نیز ستاد برگزاری جشنواره پذیرایی آثار خارجی با موضوع مقاومت خواهد بود.

بر اساس این فراخوان، ستاد برگزاری در بخش مسابقه صحنه، تنها پذیرای نمایشنامه هایی خواهد بود که تا کنون اجرا نشده باشند.

آخرین مهلت دریافت آثار این بخش 13 آذر است و به آثار راه یافته به جشنواره تا سقف 30 میلیون ریال کمک هزینه پرداخت می شود.

آخرین مهلت ارسال آثار در بخش نمایش نامه نویسی 25 دی ماه سال جاری است و به آثار منتخب این بخش تا سقف 20 میلیون ریال در قالب قرارداد نگارش نمایش نامه پرداخت می شود و نمایش نامه های برگزیده این مسابقه در اولویت اجرای جشنواره های بعدی قرار خواهند گرفت.

بر اساس این فراخوان، متقاضیان حضور در دو بخش مسابقه صحنه و نمایش نامه نویسی باید سه نسخه تایپ شده از نمایش نامه خود و فایل آن در محیطWORD را به همراه مدارک عمومی مورد نیاز از جمله فرم پر شده تقاضای حضور، یک قطعه عکس با کیفیت از کارگردان و نمایش نامه نویس( برای متقاضیان مسابقه نمایش نامه نویسی)، مجوز کتبی نویسنده برای آثار متقاضی مسابقه صحنه، چکیده اثر در یک صفحه A4 در هر دوبخش، خلاصه سوابق هنری کارگردان و نویسنده در بخش نمایش نامه نویسی ارسال کنند و متقاضیان حضور در دوبخش مسابقه صحنه و نمایش نامه نویسی می بایست به صورت جداگانه مدارک تقاضای حضور در هر بخش را ارائه نمایند.