مدلها و ابزارهای مختلف برای قانونگذاری بهتر

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت پژوهشی مرکز مرکز پژوهشها با انتشار کتابی تحت عنوان ارزیابی تاثیرات قانون (ابزاری برای قانون‌گذاری بهتر) ، کامل‌ترین مدلهای مربوط به ابزار مدیریت قانون‌گذاری را ارائه کرده و متذکر شد که ابزار مدیریت قانونگذاری مدلی ثابت برای همه - پارلمانها- نیست، بلکه هرنظام مدیریت قانونگذاری باید آن را با فرهنگ و سنن قانونگذاری خود هماهنگ کند زیرا ارزیابی تاثیرات قانون تجربه‌ای است که رو به پیشرفت دارد.

در پیشگفتار این کتاب با اشاره به پیشینه قانونگذاری در ایران، بر ضرورت تقویت توانمندی‌ها برای استفاده از همه ظرفیت‌ های مجلس برای ارتقاء قانونگذاری تاکید شده و آمده است: وقتی پارلمان بازخورد اجرای قانون را دریافت و ارزیابی کند ، علل مشکلات بهتر بررسی شده و بهترین راه حل‌ها انتخاب می‌شود.

این کتاب درمقدمه خود نیز خاطرنشان ساخته است که درنظامهای سیاسی مختلف تلا‌ش‌های زیادی برای توسعه قانونگذاری صورت گرفته است و بهترین این تجارب در مورد ایجاد ابزارها و فعالیت‌ هایی بوده که بتوانند به افزایش ظرفیت ها و ارتقاء کارکردهای بهتر پارلمانی منجر شوند.

در این مقدمه همچنین با بیان این مطلب که قانون باید به نحوی تدوین شود که توازنی میان قانون ناکافی (ناتوانی حاکمیت در حمایت از مردم) و قانون افراطی (قانونی که سبب افزایش بوروکراسی می‌شود) ایجاد کند، آورده است : برای نیل به این مقصود، سیاست ‌گذاران در دولت و وزارتخانه‌ ها (در پاره‌ای از کشورها ) موظف به ارزیابی تاثیرات قانون پیش از ارائه لوایح به پارلمان، تدوین مقررات و یا هر اقدام تاثیرگذار دیگری شده‌اند.