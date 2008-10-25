42 هزار کودک همدانی تحت پوشش طرح پیشگیری از تنبلی چشم قرار می گیرند

فاطمه نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این طرح همزمان با سراسر کشور از اول آبان ماه در تمام شهرهای استان همدان اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: تمام کودکان 4 تا 6 ساله از مهد کودک و آمادگی های همدان در این طرح شرکت می کنند و در این راستا کودکانی که به مهدها و آمادگی ها نمی روند می توانند از خدمات این طرح استفاده کنند.

نوریان با بیان اینکه در شهر همدان 50 پایگاه برای سنجش بینایی آماده خدمت رسانی به کودکان همدانی است، افزود: در مرحله اول غربالگری از هر کودک 250 تومان دریافت می شود و بقیه مراحل طرح غربالگری رایگان است.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته 39 هزار و 630 نفر تحت پوشش این طرح قرار گرفتند که این تعداد کودک 83 درصد از گروه هدف را شامل شد.

نوریان افزود: در طرح غربالگری سال گذشته هزار و 156 مورد اختلال بینایی و 335 مورد تنبلی چشم در کودکان تحت پوشش طرح در شهرستان همدان مشاهده شد.

مسوول برنامه پیشگیری سازمان بهزستی افزود: کودکانی که پس از معاینه دارای اختلال بینایی و تنبلی چشم باشند به بینایی سنجها و پس از آن به چشم پزشکان معرفی می شوند تا اقدامات درمانی لازم برای آنها انجام گیرد.