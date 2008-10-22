زنان هدایتگر اصلی جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان اکبر عابدی امروز در نشست مشترک ستاد همایش دختران ولایت با مشاورین بانوان دستگاه های اجرایی استان همدان با بیان این مطلب افزود: زنان جامعه زنان هدایتگر ولایی هستند که می توانند محرکی برای عینیت بخشیدن به فرهنگ فاطمی در جامعه باشند.

عابدی با اشاره به اینکه بانوان ایرانی دارای پتانسیل و توانایی های خاصی هستند، یادآور شد: زنان جامعه علاوه بر نقش خود به عنوان یک شهروند باید از تمام فرصت های موجود در کشور استفاده کنند.

وی با تأکید بر حمایت از تشکل های غیردولتی خاطرنشان کرد: باید هیأت امنایی برای تشکیل بنیاد بانوان تشکیل شود چرا که این امر زمینه استمرار فعالیت های زنان را در عرصه ها مختلف جامعه فراهم خواهد کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در رابطه با برگزاری جشن دختران ولایت در استان همدان اظهار داشت: برگزاری این مراسم باید با هدفی دینی و معنوی صورت پذیرد تا بتواند مدت طولانی نقش موثری در جامعه داشته باشد.

در ادامه این جلسه مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز گفت: حضور پرشور و بیشتر زنان در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می تواند قوام حکومت اسلامی را بیشتر کند.

حجت الاسلام سیدآقا حسینی با بیان اینکه دختران ولایت مدار مادران آینده هستند اظهار داشت: باید به دختران امروز خط ولایی با محوریت واژه مقدس ولایت را آموزش داد چرا که این امر بقاء و پایداری حکومت اسلامی را به همراه دارد.

وی تأکید کرد: باید دانشگاه بین المللی به نام فاطمه الزاهرا (س) تأسیس شود تا شاهد ترویج فرهنگ و تفکر فاطمی در جهان باشیم.