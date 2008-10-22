"پیرهن ستاره" به بخش پویانمایی جشنواره فیلم رویش راه یافت

عباس سالاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: کارشناسان و داوران150فیلم انیمیشن متقاضی شرکت در چهارمین جشنواره سراسری فیلم رویش را بررسی و 27 عنوان پویانمایی را برای رقابت در بخش مسابقه انتخاب کردند.

وی تصریح کرد: از میان 27 اثر راه یافته انیمیشن پیرهن ستاره به کارگردانی بهزاد مظاهری از کرمان جهت حضور در این بخش انتخاب شده است سایر آثار راه یافته را 11 پویانمایی از تهران، 3 اثر از اصفهان، 2 اثر از خراسان رضوی، 2 اثر از آذربایجان شرقی، 2 اثر از لرستان و یک اثر از هر یک از استانهای قم، مازندران ، همدان ، هرمزگان ، فارس و خوزستان را شامل می شوند.

سالاری افزود: هنرمندان استان کرمان 7 اثر پویانمایی را جهت شرکت در جشنواره ارسال داشته اند.

رئیس حوزه هنری استان کرمان عنوان کرد: از 350 فیلم مستند نیز 18 اثر به بخش مسابقه راه پیدا کرده اند و هیچیک از 17 اثر مستند هنرمندان کرمانی در لیست راه یافتگان آثار مستند به چشم نمی خورد.

وی گفت: آثار داستانی، ایده و فیلمنامه به جشنواره یادشده هنوز معرفی نشده اند و سینماگران استان با 6 فیلم داستانی، 10 ایده و 8 فیلمنامه کاندیدای حضور در بخشهای یادشده می باشند .

چهارمین جشنواره سراسری فیلم رویش از 6 تا 9 آبان ماه در مشهد مقدس برگزار می شود.

