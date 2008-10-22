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۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۲۴

14 گفتمان همایشی و کارگاهی در روانسر برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان روانسر گفت: به منظور ارتقا سطح فرهنگ عمومی به ویژه در میان قشر نوجوان و جوان، این اداره در نیمه دوم سال جاری اقدام به برگزاری 14 گفتمان همایشی و کارگاهی می کند.

حجت الاسلام علی کریم پوریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: شناخت مسائل و مشکلات محیط پیرامون و برنامه ریزی برای حل آنان در موضوعات مطرح شده در گفتمانهای ارائه شده برای نوجوانان و جوانان این شهرستان در نظر گرفته شده است.

 

وی تصریح کرد: در تلاش هستیم با همکاری اساتید و فرهنگیان مجرب در راستای حل برخی از معضلات و مشکلات دینی و فرهنگی موجود در شهرستان اقدام کنیم.

 

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان روانسر خاطرنشان کرد: بیشتر موضوعات مطرح شده در این گفتمانها پیرامون مباحثی چون نماز، عفاف و حجاب، آسیبهای اجتماعی، تهاجم فرهنگی، مهارتهای زندگی و خانواده برنامه ریزی شده است که بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده طی نیمسال دوم سال جاری در سطح شهرستان اجرا خواهد شد.

کد مطلب 770052

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