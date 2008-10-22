نوزدهمین نشست علمی گزارش و نقد پژوهش های نو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر احمد واعظی رئیس دانشگاه باقرالعلوم و معاون آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ظهر امروز در این مراسم افزود: موضوع این بحث نوگرایی دینی یا هرمنوتیک است که در طایفه سوم نوگرایی در ایران قرار دارد و ایرادی که در کتاب طرح شده و در این جلسه وارد می شود این است که مولف نوگرایان دینی، ایران را خواهان جمع سنت و تجرد دانسته اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیر گروه پژوهشی فلسفه و کلام دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی نیز در این گردهمایی گفت: در نظریه هرمنوتیک گادومر از دست ندادن اصل پژوهش مورد استقبال نواندیش دینی قرار دارد.

دکتر جهانگیر مسعودی در نوزدهمین نشست علمی گزارش و نقد ایده ها و پژوهش های نو اظهار داشت: این نواندیشان دینی تجدد گرا برای حل مسئله اصلی خویش که جمع سنت و تجرد است نسبت به دانش فلسفی هرمنوتیک توجه خاصی دارند.

این اندیشمند، جریان شناسی را روند کلی و مقصد ذات خود خواند و اظهار داشت: بخش اعظمی از کتاب در مورد سطوح پیشرفته ی هرمنوتیک برای مخاطبینی است که با هرمنوتیک تا حدودی آشنایی دارند.

وی با اشاره بر دلیل تاثیر گادومر در این دسته افراد، خاطرنشان کرد: هیچ گاه مسلمان نواندیش تجردگرا سراغ هرمنوتیک عینی گرا نمی رود زیرا این نوع هرمنوتیک نمی تواند به اندازه هرمنوتیک تاریخی گرایا مبنی گرای گادومر پروژه ی تغییر فهم را هدایت می کند.

مدیرگروه پژوهشی فلسفه و کلام دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: دهه 70 شاهد بالندگی و رشد بعضی هرمنوتیک در کشور بودیم چنانکه مباحث هرمنوتیک در انواع مختلف آن مقالات بسیاری طرح شد و این دوران زمان یکه تازی اصلاح طلبان دینی در عرصه ی سیاست و فرهنگ بود.

وی گفت: ورود تجرد در فکر نواندیشان در کیفیت و نوع سازگاری تجدد با فرهنگ ایرانی و اسلامی به وجود آمد.

مسعودی تصریح کرد: بسیاری از متفکران ما به این نتیجه رسیدند که برای برپایی تمدن جدید از تجربه موفقیت مادی غربیان بهره جسته و تجددگرایان معتقدند جمع اصول فکری و فهمی و معرفتی تمدن غرب با سنت اسلامی امکان پذیر است.

استاد دانشگاه فردوسی ادامه داد: دلیل انتخاب هرمنوتیک فلسفی گادومر این است که سطح مباحث در لایه فهم صورت گرفته و تمام بحث در اصول و ارزشهای اصلی مدرنیزه و اسلامی است و سخن از این است که شناخت صحیح مدرنتسه قابل جمع با اسلام است.