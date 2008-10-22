شهرک صنعتی جدید در صومعه سرا احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در صومعه سرا، علی شعبانی ظهر امروز در بازید از واحدهای صنعتی صومعه سرا اظهار داشت: برای احداث این شهرک باید شرایط زیر ساختی از جمله حل مشکلات و موانع مربوطه به زمین مورد نیاز برای این پروژه فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه شرایط مناسبی برای توسعه شهرک صنعتی صومعه ‌سرا وجود دارد، گفت: استقرار صنایع کوچک به علت ایجاد اشتغال گسترده و فوری، استفاده از مواد خام محلی، عکس العمل سریع نسبت به تقاضا، توزیع بهتر درآمد، جمع آوری منابع سرمایه و نیروی کار بلا استفاده و کمک به رشد و توسعه متوازن منطقه ای، در این شهرستان ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.

شعبانی در ادامه با اعلام اینکه اولین گام برای توسعه صنعتی در هر منطقه ایجاد شهرک های صنعتی است، افزود: توسعه صنعتی در هرمنطقه ضمن کاهش نرخ بیکاری موجب پویایی اقتصاد، افزایش درآمد و تولید می شود.

فرماندار صومعه سرا ادامه داد: با توجه به محدودیت زمین در گیلان و ضرورت توسعه زیر ساخت های توسعه صنایع در راستای حل مشکل بیکاری، ایجاد و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی در استان بهترین گزینه ممکن برای توسعه صنعت است.

