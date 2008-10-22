نمایشگاه آثار حجمی "مهر میهن" در برج آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فرهنگی هنری انقلاب در نمایشگاه "مهر میهن" میزبان مشتاقان شگفتی‌های تاریخ باستان ایران و علاقمندان هنر این مرز پرگهر خواهد بود. این نمایشگاه شامل بیش از 200 اثر حجم و مجسمه از چهره‌ها و پیکره‌های مفاخر تاریخ تمدن کهن ایران 10 صبح پنجشنبه دوم آبان افتتاح می‌شود.

"مهر میهن" ماحصل تلاش 17 ساله گروهی از مجسمه‌سازان ایرانی است و به همت گروه تندیس اسطورگان فرزانگان و مشاهیر تاریخ ایران برگزار می‌شود. از ویژگی‌های تندیس‌های این نمایشگاه می‌توان مواد به کار گرفته شده برای خلق آثار را نام برد که از فایبرگلس، سیمان و سنگ ساخته شده‌اند.

از موفقیت‌های آثار این گروه هنرمند مجسمه‌ساز می‌توان کسب مقام نخست کارآفرین برتر در جشنواره‌های متعدد کارآفرین برتر، جشنواره امیرکبیر سازمان کار و آموزش فنی و حرفه‌ای، جشنواره قهرمانان صنعت و جشنواره شیخ بهایی وزارت علوم را نام برد.

علاقمندان می‌توانند هر روز جز شنبه‌ها تا پایان امسال برای دیدن این آثار باشکوه به مرکز فرهنگی هنری انقلاب اسلامی واقع در میدان آزادی، برج آزادی مراجعه کنند.