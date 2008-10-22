مردم در ایام سوگواری ائمه بی تفاوت نباشند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد علوی گرگانی ظهر امروز در دیدار با جمعی از پاسداران گفت: به سالروز شهادت حضرت امام صادق(ع) اشاره کرد و ضمن عرض تسلیت به مناسبت این ایام بر برگزاری مراسم های عزاداری تاکید کرد.



وی گفت: باید مسلمانان در عزای امام صادق(ع) محزون بوده و در شناخت فضائل آن امام همام کوشا باشند و در این روز بی تفاوت نباشند.



استاد حوزه علمیه قم در ادامه بر شناسایی راه و روش زندگی ائمه تاکید کرد و گفت: همگان باید دستورات ائمه را بشناسند و آن را اجرایی کنند.



وی عنوان کرد: باید روش زندگی این بزرگواران را شناسایی کرده و آن را الگوی کارهای خود قرار دهیم تا سعادتمند گردیم.



آیت الله علوی گرگانی با اشاره به اثرات فاصله گرفتن از اهل بیت(ع) گفت: فاصله گرفتن از این عزیزان موجب دور شدن از مسیر حق و حقیقت و خارج شدن از راه سعادت می شود.



استاد حوزه علمیه قم در ادامه به هدف خداوند از خلقت انسان اشاره کرد و گفت: انسان ها باید این هدف را بشناسند و به عبادت و بندگی خداوند بپردازند.



آیت الله علوی گرگانی افزود: باید انجام همه امور برای رضای خدا بوده تا بصیرت معنوی انسان ها افزایش یابد.