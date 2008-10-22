به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی سارنگ پور بعد از ظهر امروز در حاشیه دوره آموزشی تخصصی کوهستان در مشهد اظهار داشت: اعضای علاقمند جمعیت هلال احمر در استانها، در قالب تیمهای ویژه امداد و نجات سازماندهی شده و آموزشهای ویژه را فرا میگیرند.
وی افزود: معاونت آموزش سازمان امداد و نجات، کار آموزش اعضای تیمهای ویژه در قالب تخصصی و مربیگری را بر عهده خواهد داشت.
این مسئول خاطرنشان کرد: با سازماندهی تیمهای ویژه امداد و نجات، این تیمها به وسایل و تجهیزات نوین امدادی مجهز میشوند.
مدیر کوهستان سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور بیان داشت: تیمهای ویژه امداد و نجات کوهستان در گستره کوهستان، سیلاب، آوار و جادههای صعب العبور فعالیت میکنند.
سارنگ پور عنوان کرد: استانهای خراسان رضوی، کرمانشاه، مرکزی و همدان در زمینه شکل گیری اولیه تیمهای ویژه امداد و نجات کوهستان پیشتاز هستند.
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