به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی سارنگ‌ پور بعد از ظهر امروز در حاشیه دوره آموزشی تخصصی کوهستان در مشهد اظهار داشت: اعضای علاقمند جمعیت هلال احمر در استانها، در قالب تیمهای ویژه امداد و نجات سازماندهی شده و آموزشهای ویژه را فرا می‌گیرند.

وی افزود: معاونت آموزش سازمان امداد و نجات، کار آموزش اعضای تیمهای ویژه در قالب تخصصی و مربیگری را بر عهده خواهد داشت.

این مسئول خاطرنشان کرد: با سازماندهی تیمهای ویژه امداد و نجات، این تیم‌ها به وسایل و تجهیزات نوین امدادی مجهز می‌شوند.

مدیر کوهستان سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور بیان داشت: تیمهای ویژه امداد و نجات کوهستان در گستره کوهستان، سیلاب، آوار و جاده‌های صعب ‌العبور فعالیت می‌کنند.

سارنگ‌ پور عنوان کرد: استانهای خراسان رضوی، کرمانشاه، مرکزی و همدان در زمینه شکل ‌گیری اولیه تیمهای ویژه امداد و نجات کوهستان پیشتاز هستند.