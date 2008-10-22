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۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۲۵

استانهای کشور به تیمهای امداد و نجات کوهستان مجهز می‌شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کوهستان سازمان امداد و نجات هلال‌احمر کشور از مجهز شدن تمام استانهای کشور به تیمهای ویژه امداد و نجات کوهستان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی سارنگ‌ پور بعد از ظهر امروز در حاشیه دوره آموزشی تخصصی کوهستان در مشهد اظهار داشت: اعضای علاقمند جمعیت هلال احمر در استانها، در قالب تیمهای ویژه امداد و نجات سازماندهی شده و آموزشهای ویژه را فرا می‌گیرند.

وی افزود: معاونت آموزش سازمان امداد و نجات، کار آموزش اعضای تیمهای ویژه در قالب تخصصی و مربیگری را بر عهده خواهد داشت.

این مسئول خاطرنشان کرد: با سازماندهی تیمهای ویژه امداد و نجات، این تیم‌ها به وسایل و تجهیزات نوین امدادی مجهز می‌شوند.

مدیر کوهستان سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور بیان داشت: تیمهای ویژه امداد و نجات کوهستان در گستره کوهستان، سیلاب، آوار و جاده‌های صعب ‌العبور فعالیت می‌کنند.

سارنگ‌ پور عنوان کرد: استانهای خراسان رضوی، کرمانشاه، مرکزی و همدان در زمینه شکل ‌گیری اولیه تیمهای ویژه امداد و نجات کوهستان پیشتاز هستند.

 

کد مطلب 770119

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