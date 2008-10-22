انفجار مغازه ای در کرج شش نفر مصدوم داشت

علی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: صبح امروز ساعت 10 و 32 دقیقه مرکز ارتباطات آتش نشانی کرج گزارشی را مبنی بر انفجار مغازه ای در خلج آباد دریافت کرد.

وی افزود: چهار دستگاه ماشین آتش نشانی از دو ایستگاه در ساعت 10 و 38 دقیقه در محل حادثه حضور پیدا کردند.

این مسئول خاطرنشان کرد: علت انفجار این مغازه از سوی کارشناسان مربوطه در سازمان آتش نشانی در حال بررسی است اما بر اساس شواهد و قرائن موجود بر سر صحنه حادثه، انفجار گاز علت اصلی این انفجار بوده است.

شعبانی یادآور شد: شعاع تخریب اولیه این انفجار 20 متر، شعاع تخریبی دوم انفجار 15 متر و شعاع های بعدی تا 70 متر نیز خسارتی به شیشه های منازل مسکونی و تجاری زده است.

وی عنوان کرد: این انفجار در مغازه لوکس فروشی که اقدام به فروش باطری ماشین، ضبط ، روکش، صندلی ماشین و ... می کرده، اتفاق افتاده است و موج انفجار به غرب، شرق و جنوب مغازه برخورد کرده و باعث ریزش سقف طبقه بالای مغازه نیز شده است.

وی ادامه داد: شش نفر در این حادثه مجروح شدند که دو نفر به بیمارستان شهید مدنی و دو نفر به بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل شده اند.