همایش "حافظ؛ پیام آور صلح و یگانگی" در ارمنستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین مراسم که با حضور نماینده وزارت فرهنگ و علوم جمهوری ارمنستان، چند دیپلمات، اعضای باشگاه فرهنگی ارمنستان – ایران مهر و انجمن دوستداران زبان و ادب فارسی پارسیان، جمعی از اساتید، دانشجویان، هنرمندان و ادیبان ارمنستان و ایران برگزارشد، خانم نارینه توخیکیان رئیس موزه هومانس تومانیان ضمن افتتاح این مراسم درباره اندیشه‌های عمیق و انساندوستانه حافظ اشاره کرد و اظهار داشت: اندیشه و افکار افراد بزرگ همواره زنده و مؤثر بوده و افرادی مانند حافظ و تومانیان با نگاه فراگیر و انسانی خود در پی ساختن جهانی نو با انسانهای صلح‌طلب و مهربان بودند.

وی حافظ را از پیام‌آوران صلح و دوستی قلمداد کرد و افزود : جهان اکنون تشنه افکار حافظ و بزرگانی همچون اوست که جهان شرق و غرب را به یکدیگر نزدیک کرده و دوستی و همزیستی را به ارمغان آوردند.

سپس خانم پرفسور آرمانوش کوزمویان کارمند ارشد انیستیتو ادبیات آکادمی ملی علوم ارمنستان در سخنرانی خود اظهار داشت: حافظ اندیشه بزرگ همه زمانها و مکانهاست و بسیاری از اندیشمندان جهان مانند گوته و نیچه از خرمن افکار او بهره گرفته و ادبیات جهانی را غنی ساختند.

وی افزود: حافظ بزرگ همواره از این امر نگران بود که چرا انسانهایی که در بهترین حالت و صورت خلق شده‌اند و از مواهب بزرگ الهی برخوردار هستند برای حفظ عنایات الهی تلاش نکرده و حرمت مقام و جایگاه الهی خود را روا نمی‌دارند و شعر زیبای « سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند» را قرائت کرد.

کوزمویان سپس به بررسی تاثیر حافظ بر ادبیات جهان پرداخت و نمونه‌هایی ارائه داد که بسیار شورانگیز و زیبا بود.

خانم آیدا آساطوریان برای قرائت شعری از حافظ به زبان ارمنی دعوت کرد و نامبرده نیز دو شعر از حافظ را قرائت کرد که حضار ارمنی زبان را به وجد آورد.

دانیل یراژیشت آهنگساز و موسیقیدان مشهور ارمنی است که درباره تأثیر آثار حافظ بر آهنگسازان و موسیقیدانان بزرگ کلاسیک از جمله برامس، شوبرت و دیگران صحبت نمود و از برخی آثار موسیقیایی که بر اساس اشعار حافظ تهیه شده اند نام برد.

وی به بررسی تأثیر اشعار حافظ در زبان ارمنی و آلمانی (با توجه به تسلط خود به زبان آلمانی) پرداخت و اظهار داشت: حافظ تاثیر بسیاری در اندیشه بزرگان آلمانی زبان داشته و از آن طریق بر ادبیات جهان نیز تاثیرگذار بوده است.

یراژیشت افزود: بررسی اشعار حافظ نشان می‌دهد که آن مرد بزرگ با موسیقی آشنایی کامل داشته و به همین جهت بر موسیقی کلاسیک جهان تأثیر گذاشته است. برخی از آثار معروف موسیقیایی هرمس از حافظ تاثیر پذیرفته است.

وی سپس یکی از کارهای هرمس را که بر اساس شعر معروف حافظ انشاء شده بود برای حضار قرائت کرد که مورد توجه قرار گرفت.

پس از آن رئیس جلسه از فارسی آموزان برای قرائت چند شعر دعوت کرد که آنها اشعار حافظ را به زبان فارسی خوانده و مورد تشویق حضار قرار گرفتند.

خانم سیلوا آلاوردیان در خصوص مقایسه حافظ با گریگور نارکاتسی اندیشمدان صوفی مسلک ارمنی پرداخت و وجوه مشترک بین آن دو اندیشمند را بر شمرد.

وی که دوره دکتری ادبیات فارسی را می‌گذراند در مقاله‌ای تطبیقی خود پیرامون ویژگیهای آثار حافظ از نظر ساختاری و اشتراکات آنها با گریگور نارکاتسی شاعر بزرگ ارمنی به مطالب مهمی اشاره کرد.

خانم امیک آلکساندری یکی از اعضای انجمن پارسیان، مردمی بودن آثار و فال حافظ را به صورت زیبا شرح داد.

وی همچنین در خصوص اهمیت و جایگاه حافظ در زندگی مردم مطالبی را بیان کرد و اظهار داشت: کتاب حافظ در خانه همه ایرانیان یافت شده و مورد احترام است.

وی افزود: حافظ شاعر آشنای همه مردم ایران بوده و نزد مردم از احترام بسیاری برخوردار است.

پس از آن موسیقی ایرانی مرکب از دف و نی توسط دو دانشجوی ایرانی نواخته شد که مورد تشویق و تحسین حضار قرار گرفت. سپس سه تن از دانشجویان شرق‌شناسی دانشگاه دولتی اشعار حافظ را به زبان فارسی قرائت کردند.

محمدرضا شکیبا رایزن فرهنگی ایران در ایروان ضمن قرائت شعر «دل سرا پرده محبت اوست سینه آیینه دار طلعت اوست» اظهار داشت: حافظ پیام‌آور صلح و مهربانی بوده و نگاه پرمهر و شفقتی به‌تمامی انسانها دارد.

وی سپس از رئیس موزه تومانیان برای برگزاری همایش و شب شعر حافظ تشکر و قدردانی کرد و افزود: افکار الهی و انسانی حد و مرزی ندارد و در تمام دنیا مورد استقبال قرار می‌گیرد.

شکیبا برگزاری شب شعر حافظ را در موزه تومانیان و در میان استقبال مردم نشانگر علاقه آنها به افکار اصیل و الهی دانست و اظهار امیدواری کرد که مقداری از روحیه و بزرگ منشی حافظ بر جمع نازل شد و آنان نیز همچون حافظ از افکار و اخلاق الهی سرشار شده و نگاه پر مهر و محبت به یکدیگر و جهانیان داشته باشند.

رایزن فرهنگی ایران در سخنان خود اظهار داشت: افرادی مانند حافظ که از اخلاق الهی و منش انسانی برخوردارند با خداوند خویش و جهان اطراف در صلح و آرامش بوده و حتی در رفتار خود نیز جانب اعتدال و مهرورزی را نگه می‌دارند تا مبادا که گامهای خشن آنها به گفته خیام صورت زیبا رخی را که سالیان درازی است در دل خاک خفته و از این جهان رخت بربسته بیازارد.

شکیبا در پایان افزود: انسان هزاره سوم نیاز بیشتری به حافظ و سخنان نغز و چالش برانگیز او دارد و به نصایح او سخت محتاج است.