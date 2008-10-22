محمود حکیمی خواستار توجه به تاریخ شفاهی ادبیات انقلاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حکیمی گفت : خوشبختانه هر چه ازدوران انقلاب فاصله می گیریم آثار فاخری را در موضوع انقلاب شاهد هستیم، به گونه ای که از دهه 70 به بعد تحقیق و پژوهش در ادبیات داستانی انقلاب پر رنگ شده است.

وی افزود: امروز نهادهای متولی همچون مرکز اسناد انقلاب اسلامی و موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی توجه ویژه ای به کتابهای پژوهش با موضوع انقلاب دارند و با توجه به پژوهشهای صورت گرفته نویسندگان دسترسی آسانی به اسناد و پژوهشهای انقلاب دارند و به عبارتی شرایط لازم برای خلق داستانهای پر جاذبه و واقع گرایانه مهیا شده است.

حکیمی در خصوص جشنواره داستان انقلاب گفت: تا کنون هیچگونه جشنواره ای برای ادبیات داستانی انقلاب در نظر گرفته نشده بود، بنابراین فارغ از نفس برپایی، جشنواره داستان انقلاب در متمرکز کردن تولید داستان با موضوع انقلاب حرکت بسیار مبتکرانه ای است که برای پویایی و اعتلا نیازمند تداوم است.

وی یاد آور شد: همین که تعدادی از نویسندگان گرد هم بیایند و پیرامون موضوع مشترکی تفکر کرده و داستان بنویسند به تدریج نگاههای تازه ای را در ادبیات داستانی انقلاب ایجاد می کند و علاوه بر این به مهارت آموزی استعدادهای جوان و شکوفایی استعدادهای بالقوه آنان کمک خواهد کرد.

حکیمی بیان داشت:هر چه جوایز در نظر گرفته شده برای جشنواره داستان انقلاب از جنس مادی باشد انگیزه بیشتری در میان اهالی قلم به ویژه نوقلمان ایجاد خواهد شد.

وی تاکید کرد: داورانی که برای این جشنواره انتخاب می شوند باید صاحبنظر و آگاه به مسائل تکنیکی باشند چرا که هر چه روند و ارزیابی آثار منطبق با استانداردهای روز باشد ، سطح آمار تولید شده نیز ارتقا پیدا می کند.