60 میلیارد ریال به امور تربیتی و جوانان کمیته امداد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اکبر میرشکار ظهر امروز در نخستین دوره آموزشی مربیان کانون‌های جوانان پیرو ولایت استان‌های کشور در مشهد، افزود: این اعتبار که بخش اعظم آن صرف امور پرورشی و تربیتی جوانان کمیته امداد امام خمینی(ره) می‌شود در مقایسه با سال گذشته افزایشی نداشته است.

وی اظهار داشت: هم اینک 800 هزار جوان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) از برنامه‌های اردو، کانون‌های دائم و تابستانی، مجتمع‌های فرهنگی و هنری، کانون‌های دانشجویی و فارغ‌التحصیلان بهره می‌برند.

مدیرکل امور تربیتی و جوانان کمیته امداد کشور با بیان اینکه هم اکنون 844 کانون جوانان در کشور فعال است که 40 هزار عضو دارد، افزود: در این کانون‌ها 825 مربی با توجه به نقش هدایت، آموزش جوانان در خصوص ترویج مسائل دینی و تربیتی را بر عهده دارند.

میرشکار سیاست راهبردی کانون‌های جوانان پیرو ولایت را آموزش جوانان دیندار و ارتقای سطح بینش و دانایی جوانان زیر پوشش برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری 17 میلیارد ریال اعتبار برای آموزش اردوها و توسعه و تجهیز کانون‌های جوانان پیرو ولایت در استان‌ها اختصاص یافته است.

این مسئول در عین حال جذب نیرو و کمبود اعتبار و کمبود تجهیزات و امکانات را از جمله مشکلات فراروی کانون‌های جوانان پیرو ولایت دانست و افزود: نخستین دوره آموزشی مربیان کانون‌های جوانان پیرو ولایت سراسر کشور سه روز در مشهد ادامه دارد.