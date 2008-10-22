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۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۲۰

بهزاد خداداد با مس کرمان تمدید قرارداد کرد

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست تیم تکواندو صنعت مس کرمان از تمدید قرارداد بهزاد خداداد با تیم صنعت مس کرمان در فصل جاری لیگ برتر تکواندو کشور خبر داد.

محمدعبد الرشیدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: طی مذاکراتی که با خدادداد برای عضویت در تیم تکواندو صنعت مس کرمان داشتیم طرفین در زمینه تمدید قرارداد این بازیکن به مدت یک سال توافق کردند.

وی عنوان کرد: این بازیکن ملی پوش کشورمان سال گذشته نیز در ترکیب تیم هندبال صنعت مس کرمان حضور داشت که توانست امتیازات حساسی را برای تیم کرمان کسب کند.

سرپرست تیم تکواندو صنعت مس کرمان گفت: این تیم در حال حاضر تمرینات مناسب را پشت سرگذاشته و در فصل جاری به کسب رتبه نخست لیگ کشور می اندیشد.

وی با اشاره به آمادگی بازیکنان بومی صنعت مس کرمان گفت: در لیگ جاری صنعت مس کرمان از یک ترکیب آماده و توانمند برخوردار است.

کد مطلب 770212

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