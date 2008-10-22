وزارت بازرگانی باید پاسخگو مشکلات توزیع آرد در فارس باشد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، یدالله کشاورز امروز در نشستی خبری افزود: طی سالهای اخیر امر توزیع آرد توسط تعاونی های روستایی انجام می گرفت اما چندی پیش این مسئلیت به وزارت باززگانی واگذار شد و در پی آن مشکلاتی در این زمینه برای روستاییان فارس به وجود آمد.

وی با تاکید بر اینکه تغییر مسئولیت توزیع آرد از تعاون روستایی به بخش دولتی با سیاستهای اصل 44 و تاکیدات مقام معظم رهبری مطابقت ندارد، افزود: به نظر می رسد رها کردن میز دولتی و جایگزین کردن میز خصوصی و تعاونی در داخل بدنه دولت سالها یا مدت زمان مدیدی طول می کشد چراکه یک نسل دولتی متعصب با نگاهی کاملا دولتی نمی تواند یا نمی خواهد بپذیرد که بخش تعاونی هم می تواند موفق باشد.

مدیر عامل اتحادیه تعاون روستایی استان فارس در ادامه سخنان خود با توضیح اینکه اتحادیه تعاون روستایی فارس، بابت توزیع آرد هفت ماهه مبلغ 20 میلیارد ریال کرایه حمل طلبکار است، ادامه داد: این اتحادیه در مجموع بیش از 30 میلیارد ریال بابت سالهای 85 تا 87 از شرکت غله و خدمات بازرگانی طلبکار بوده که این امر باعث خروج نقدینگی از شبکه برای خرید محصولات کشاورزی شده است.

وی اضافه کرد: در سال قبل هزینه حمل و توزیع آرد و کالاهای اساسی روستاییان از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده تحویل بخش کالاهای مصرفی سازمان مرکزی تعاون روستایی می شد، ولی امسال با مصوبه دولت مسئولیت کل کار به عهده وزارت بازرگانی گذاشته شده است.

این مسئول تصریح کرد: نرم افزار ساماندهی آرد با هزینه سنگینی توسط سازمان مرکزی تهیه و در تمام شرکتها نصب شده و برنامه در حال اجرا است اما تاکنون مسئولان وزارت بازرگانی در شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت کارمزد حمل و توزیع اقدامی نکرده اند.

کشاورز همچنین اظهار داشت: فصل خرید خرما، لیمو، ذرت، حبوبات و دیگر محصولات استان فرا رسیده است و اگر اتحادیه استان موجودی خود را جهت خرید و حمل آرد و کالاهای اساسی پنج ماه آینده هزینه کند، در عمل متضرر و باعث حضور پرقدرت دلالان و واسطه در بازار بدون رقیب محصولات کشاورزی می شود و کشاورزان نیز در عمل متضرر و اتحادیه هم به دلیل رکود ورشکسته خواهد شد.

مدیر عامل اتحادیه تعاون روستایی استان فارس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه امکان توزیع آرد و کالاهای اساسی ، به دلیل پرداخت نشدن کارمزد و هزینه توزیع آنها توسط این اتحادیه دیگر امکان پذیر نبوده، گفت : در هفت ماه گذشته 108 میلیون 795 هزار و 720 کیلو گرم آرد به قیمت هفت میلیارد و 15 میلیون و 704 هزار ریال در روستاهای استان توزیع شده که 44 میلیون 105 هزار و 400 کیلوگرم آن آرد خانه پز و 64 میلیون و 690 هزار و 320 کیلوگرم آن آرد خبازی روستایی است.

وی ادامه داد: همچنین در شش ماهة گذشته 13 میلیون و 168 هزار و 398 کیلو گرم کالاهای اساسی شامل قند و شکر ، برنج و روغن یارانه ای به ارزش 158 میلیارد و 967 میلیون و 600 هزار و 910 ریال توسط شبکه تعاونی های روستایی توزیع شده است.