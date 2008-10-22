اهل موسیقی از درک شعر بیدل ناتوانند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افتخاری در ادامه گفت : ناآشنایی بسیاری از اصحاب موسیقی با این ویژگیها و ناتوانی درک این جنبه ها در شعر سبک هندی سبب می شود کمتر شاهد خوانده شدن شعرهای بیدل دهلوی و شاعران سبک هندی باشیم. درست مانند آن است که در آسمان تهران به دنبال فرشته های آسمانی بگردیم.

این خواننده موسیقی سنتی ادامه داد: فهمیدن یک غزل از بیدل و دیگر شاعران سبک هندی یا اصفهانی نیازمند شناختی بسیار عمیق است. این شعرها نشان از رازی نهانی دارند که به قول حکمای هند هر کسی قادر به فهم آن نیست و در لایه های غزل بیدل اسرار و رمز و رازهایی هست که هر کسی نمی تواند آن را در یابد.



افتخاری همچنین از علاقمندی خود برای خواندن اشعار بیدل گفت: حدود بیست و پنج سال پیش تصنیفی برای دکتر شریعتی خواندم که غزل آواز آن از بیدل دهلوی بود و همچنان هم علاقمندم به طور گسترده تر از این شاعر بزرگ بخوانم.

وی در پایان افزود: باید متفکران بیش از پیش به شعر سبک هندی یعنی بیدل بپردازند چرا که سبک بیدل خاص و ماورایی است و اگر انسانها مانند آیینه صافی بشوند می توانند از این سبک و شعر خاص بهره بگیرند.

سومین کنگره بین المللی عرس بیدل 15 و 16 آبان ماه در تالار بزرگ کشور با حضور پژوهشگران و اندیشمندان ایران و جهان برگزار خواهد شد.