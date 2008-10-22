روش زندگی خانوادگی ایرانیان باید به جهانیان عرضه شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو پیش از ظهر امروز در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: در حال حاضر در جامعه اروپا تشابه زنان مطرح است که این امر با دیدگاه اسلام که به عدالت جنسی معتقد بوده، متفاوت است و البته که تشابه جنسی در غرب تنها به ضرر زنان بوده و باعث استثمار و استعمار از آنان شده است.

وی افزود: در ایران نیز نتوانسته اند با توجه به دیدگاه متعالی اسلام و مقام معظم رهبری آنطور که شایسته است عدالت جنسی را برای زنان اجرایی کنند و شاهد هستیم بیشترین مدیریت های کشور در دست مردان است اما رفته رفته این عدالت در جامعه برای زنان رو به افزایش است زیرا در حال حاضر 67 درصد ورودی ها به دانشگاه های کشور مربوط به زنان است و این نشان دهنده جایگاه مطلوب بانوان در کشور است در حالیکه در اروپا بیش از 60 درصد کارگران را زنان تشکیل می دهند.

این نماینده مردم کرج در مجلس عنوان کرد: حضور ایرانیان در نشست پاییزه بین المجالس دستاوردهای بسیار مطلوبی را برای کشور داشته است و یکی از این دستاوردها دعوت زنان عضو کمیسیون زنان بین المجالس به کشور ایران است تا با آمدنشان به کشورمان موفقیت زنان ایرانی را از نزدیک لمس کنند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر که جامعه غرب نیازمند تحکیم بنیان خانواده است و این استحکام در خانواده های ایرانی وجود دارد باید از فرصت ها استفاده کرده و زندگی خانوادگی ایرانیان را به جهانیان عرضه کرد.