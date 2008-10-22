طرح افزایش ظرفیت دانشگاهها تایید شد

دکتر عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر ، به رفع ایراد این طرح در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت : این طرح در جلسه‌ امروز شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با قانون اساسی و شرع تشخیص داده نشد.

شورای نگهبان در بررسی پیشین طرح دو فوریتی افزایش ظرفیت دانشجو در دانشگاههای مادر و مهم دولتی در سال 1387 ، عدم تعییین حدود و محل اعتبارات لازم را دلیل رد طرح اعلام کرده بود .

با تایید این طرح در شورای نگهبان که در 14 مهر ماه به تصویب مجلس رسیده بود، 10 درصد به ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاههای مادر و مهم دولتی در رشته های فنی، مهندسی، پزشکی، حقوق و سایر رشته های پرمتقاضی علوم انسانی در سال 87 اضافه می شود.

کد خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین از بررسی طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ امروز شورای نگهبان خبرداد و اعلام کرد که ادامه این بررسی و اعلام نظر نهایی به جلسه بعد موکول شده است .