کتاب "اندوه غریبی، امام رضا (ع)" در ترکیه منتشر شد

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، این اثر داستانی که محصول تلاش تعدادی نویسنده جوان است، توسط انجمن جوانان مسجد امام رضا(ع) در استانبول به چاپ رسیده است.

کتاب «اندوه غریبی، امام رضا(ع)» به شرح زندگی، معرفی والدین، دوران امامت، کرامات، احادیث و سیره آموزشی امام رضا(ع) می پردازد و همچنین در آن به بخشی از کرامات آن حضرت و به ویژه شفای بیماران اشاره شده است.

این کتاب در حال حاضر با توجه به سبک داستانی و ذکر وقایع مهم تاریخی، سیاسی و مذهبی آن دوران مورد توجه بسیاری از خوانندگان و به ویژه جوانان این کشور قرار گرفته است.

