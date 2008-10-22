کشور بر ای توسعه اقتصادی چاره ای جز توجه به صادارت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد بعد از ظهر امروز در اولین جلسه رسمی خود در سمت استاندار زنجان در همایش تجلیل از صادر کنندگان برتر این استان در محل اتاق بازرگانی صنایع و معادن سیاستها و ویژگیهای دولت نهم در بخش اقتصادی را بسیار واضح و روشن دانست و گفت: رویکرد شفاف در بخش توسعه اقتصادی کشور در همه ابعاد وجو د داشت و توسعه ماندگار، پایدار، جامع و فراگیر که تمام موانع اقتصادی را در برمی گیرد این رویکرد برای دولت می تواند مزایا یی را در بر داشته باشدد.

محمد رئوفی نژاد با اشاره به این مطلب که با تقویت و دعوت بخش خصوصی می توان توسعه پایدار را در بین مدیران نهادینه کرد، بیان داشت: در همه استانها استفاده از ظرفیت در برنامه ریزی با حضور بخش خصوصی را به توسعه ای پایدار دست یافت.

وی اظهار داشت: توسعه صادرات را برنامه ریزی و مدنظر قرار ندهیم بلکه با زارهای داخلی و بنگاههای زود بازده را که دچار اشباع شده اند را به عرصه توسعه صاردات بکشانیم .

رئوفی نژاد گفت: باید نگاه ویژه به توسعه صاردات استان داشته باشیم و تمام بخشهای خصوصی را به این عرصه دعوت کرد ه و افزایش درصد و وزنی را در توسعه صادرات غیر نفتی داشته باشیم .

استاندار زنجان در ادامه با اشاره به سیاستهای 44 قانون اساسی، تاکیدات رهبری را در این خصوص را یادآورشد و گفت: اتمام حجت و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های اصل 44 به عنوان یک امر مهم در راستا توسعه همه جانبه کشور می تواند مسی ر توسعه کشور را هموارتتر و پویاتر نماید.

وی، ورود بخش خصوصی را به عنوان یک اصل مهم در توسعه کشور دانست و تاکید کرد: بخش خصوصی می تواند نقش ارزنده و مهمی در توسعه کشور در ابعاد مختلف داشته است.

استاندار زنجان با دعوت از بخش خصوصی برای حضور در عرصه‌های مختلف افزود: توسعه اقتصادی یکی از زیر ساخت‌های اصلی توسعه پایدار است که باید در این زمینه از توان بالای بخش خصوصی استفاده کرد.

رئوفی نژاد تاکید کرد: راه برای توسعه اقتصاد و اشتغالزایی در توسعه صادرات نهفته است و توسعه صادرات تنها مسیر پویای اقتصاد کشور است.

استاندار زنجان توسعه صادرات را موتور محرک اقتصاد ملی دانست و گفت: با تلاش و همکاری بخش خصوصی با دولت می‌توان این مسیر را به راحتی و باسرعت بیشتری طی کرد.

رئوفی نژاد در ادامه با اشاره به افزایش صادرات در استان افزود: پویایی و افزایش درصد وزنی و ریالی صادرات در بخش صادرات غیر نفتی از جمله برنامه‌های دولت نهم به‌شمار می‌رود.

وی افزود: ما تمام توان و تلاش خود را در استان بکار خواهیم گرفت تا از ظرفیت‌های موجود استان با محوریت صد درصدی بخش خصوصی با کمک اتاق بازرگانی استان صادرات محصولات غیر نفتی را افزایش دهیم.

رئوفی نژاد با اشاره به اینکه فرصت‌ها و ظرفیت‌های بسیار زیادی در حال حاضر در جامعه ایجاد شده است افزود: همه استان‌ها امروز در تلاش هستند از هر ظرفیت و فرصتی نهایت را ببرند.