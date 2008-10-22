دو نماینده شیعه کویتی از اتهامات وارده در ارتباط با شهید مغنیه تبرئه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک دادگاه کویت امروز چهارشنبه دو نماینده شیعی و پنج فعال مخالف دیگر را از اتهامات سازماندهی و برپایی مراسم بزرگداشت و یادبود شهید عماد مغنیه تبرئه کرد.



جلیل الطباخ وکیل این نمایندگان گفت : اتهامات وارده به این افراد، انتشار اخبار غلط درباره اوضاع کویت و همچنین اهانت به جایگاه کویت در جهان از راه انتشار بیانیه بود که از تمام این اتهامات به سبب ناکافی بودن دلایل و مدارک مبری شدند.



دادستانی کل کویت دو نماینده و پنج فعال شیعه را به اتهام ارتباط با سازمان پنهانی تحت عنوان حزب الله کویت بازجویی کرده بود.



این اتهامات زمانی که عدنان عبدالصمد و احمد لاری در پارلمان سابق کویت حضور داشتند، به آنها نسبت داده شد؛ پارلمان کویت در مارس گذشته به دستور امیر این کشور منحل شد، اما دو نماینده شیعی بار دیگر موفق شدند در انتخابات می گذشته به پارلمان راه یابند.



تحرکات بر ضد شیعیان از آنجا شروع شد که آنها در فوریه گذشته مراسم بزرگداشتی برای شهید عماد مغنیه فرمانده بزرگ مقاومت برگزار کردند.



عبدالصمد در سخنانی در آن مراسم گفته بود عماد مغنیه شهید قهرمان است .



در پی این مراسم، فعالان شیعه کویت در تنگنا و محدودیت قرار گرفتند که سبب تحرکات اعتراض آمیز و خشم گسترده شیعیان شد که یک سوم جمعیت این کشور را تشکیل می دهد.



مزدوران رژیم صهیونیستی عماد مغنیه از فرماندهان بلندپایه نظامی حزب الله لبنان را در 12 فوریه (23 بهمن 86) با استفاده از خودروی بمب گذاری شده در منطقه کفرسوسه در شهر دمشق- پایتخت سوریه- به شهادت رساندند.