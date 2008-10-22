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۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۱۴

771 مشاور املاک بدون پروانه در مازندران شناسایی شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش سازمان بازرگانی مازندران گفت: 771 مشاوره املاک بدون پروانه در استان شناسایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جابر اکبری در همایش آموزشی املاک در نور افزود: این در حالیست که در مجموع چهار هزار و 749 مشاور املاک در استان فعالیت دارد.

وی اظهار داشت: از آذر ماه سال جاری املاک کشور و استان به سایت اینترنتی متصل می شوند.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح در استان، مشاورین املاک به صورت رایانه ای به خط اینترنت متصل می شوند و ثبت نام و نوع قراردادها را از طریق سامانه اینترنتی انجام می دهند.

به گفته اکبری، برای اجرای این طرح فتوکپی شناسنامه و کارت املاک و پروانه کسب این واحدها اخذ و پس از تکمیل پرونده به ایشان ارسال و پس از ثبت در استان به تهران فرستاده تا گواهی سخت افزار صادر شود.

مدیر آموزش سازمان بازرگانی مازندران اضافه کرد: تاکنون حدود دو هزار نفر در مازندران آموزش های لازم را فراگرفته اند.

وی بیان داشت: اجرای این طرح در ساماندهی املاک و جلوگیری از برخی تخلفات تاثیر زیادی دارد.

کد مطلب 770257

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