771 مشاور املاک بدون پروانه در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جابر اکبری در همایش آموزشی املاک در نور افزود: این در حالیست که در مجموع چهار هزار و 749 مشاور املاک در استان فعالیت دارد.

وی اظهار داشت: از آذر ماه سال جاری املاک کشور و استان به سایت اینترنتی متصل می شوند.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای این طرح در استان، مشاورین املاک به صورت رایانه ای به خط اینترنت متصل می شوند و ثبت نام و نوع قراردادها را از طریق سامانه اینترنتی انجام می دهند.

به گفته اکبری، برای اجرای این طرح فتوکپی شناسنامه و کارت املاک و پروانه کسب این واحدها اخذ و پس از تکمیل پرونده به ایشان ارسال و پس از ثبت در استان به تهران فرستاده تا گواهی سخت افزار صادر شود.

مدیر آموزش سازمان بازرگانی مازندران اضافه کرد: تاکنون حدود دو هزار نفر در مازندران آموزش های لازم را فراگرفته اند.

وی بیان داشت: اجرای این طرح در ساماندهی املاک و جلوگیری از برخی تخلفات تاثیر زیادی دارد.