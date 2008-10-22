تهدیدات مولن درباره توافقنامه امنیتی بسیار نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، علی الدباغ سخنگوی دولت عراق روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: دولت عراق بشدت نگران اظهارات دریادار مایکل مولن است که به عراقی ها درباره پیامدهای رد توافق امنیتی با واشنگتن هشدار داده است.

وی افزود: لحن سخن دریادار مولن با عراقی ها نامناسب بود.

مولن روز گذشته به مقامات عراقی هشدار داد که اگر آنها با توافقنامه امنیتی موافقت نکنند، این کشور با مشکلاتی مواجه خواهد شد.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت : به وضوح در حال هدر دادن زمان هستیم. زمانی که در 31 دسامبر مدت قیمومیت سازمان ملل در عراق به پایان برسد نیروهای امنیتی این کشور قادر به تامین امنیت خود نخواهند بود و این نشانه ای است از این مطلب که عامل بالقوه ای برای پس رفت در عراق وجود دارد و این امر پیامدهای زیادی به دنبال خواهد داشت.

مولن در حالی مقامات عراقی را برای تصویب هر چه سریعتر این توافقنامه تهدید می کند که مراجع و اکثریت نمایندگان پارلمان عراق و گروههای سیاسی با متن پیش نویس ارائه شده از سوی آمریکا درباره توافقنامه امنیتی به سبب دربرگرفتن بندهای خطرناکی که حاکمیت واستقلال عراق را نقض می کند، مخالف هستند.

مسئله مصونیت حقوقی برای نظامیان و پیمانکاران آمریکایی مهمترین موضوع مورد اختلاف میان بغداد و واشنگتن است که طرف آمریکایی همچنان بر آن پافشاری می کند در حالی که مذاکره کننده عراقی با آن مخالف است.