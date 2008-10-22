بارزانی پیگیر سرنوشت دیپلماتها ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر خارجه کشورمان بعدازظهر امروز در کنفرانس خبری مشترک با مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق مذاکراتش با این مقام عراقی را مفید ارزیابی کرد.

وی با تشکر از پذیرش دعوت مقامات ایرانی از سوی بارزانی برای سفر به تهران دو نام بارزانی و طالبانی را عناوینی آشنا درکردستان عراق نامید که از گذشته های دور و در مبارزه ای گسترده همراه با برادران ایرانی خود علیه رژیم دیکتاتوری صدام و همچنین رژیم فاسد شاه مخلوع ایران اقداماتی هماهنگ را داشته اند.

متکی با بیان اینکه ارتباط ما با دوستان کرد عراقی به گذشته های دور باز می گردد افزود: در تمام مدت سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همواره جمهوری اسلامی از خواسته های به حق مردم عراق از جمله برادران و خواهران خود در کردستان حمایت کرده است.

وزیرامورخارجه ادامه داد: پس از سقوط رژیم صدام نیز روابط جمهوری اسلامی ایران و عراق در یک روند و فضای جدید بر اساس اراده جدی رهبران دو کشور در مسیری رو به جلو با شتابی مناسب قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران در کنار اراده ملتها از روند سیاسی و دولت سازی جاری در آن کشور حمایت کرد.

وی با اشاره به برخی موارد مذاکراتش با مسعود بارزانی ادامه داد: در این گفتگوها روند همکاریهای دو کشور و مناسبات ویژه بین جمهوری اسلامی ایران و منطقه کردستان عراق در حوزه های اقتصادی، تجاری و پروژه هایی که در این منطقه در دست اجرا هستند مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت ایجاد تسهیلات لازم جهت هر چه سریعتر اجرا شدن این برنامه ها تاکید شد.

وعده بارزانی برای پیگیری آزادی دیپلماتهای ربوده شده در اربیل

متکی پیگیری موضوع گروگانهای ایرانی که ماهها قبل از سوی نظامیان آمریکایی در اربیل عراق ربوده شده اند را از دیگر محورهای مذاکراتش با بارزانی عنوان کرد و اظهار داشت: درباره حادثه تلخی که مدتی قبل در اربیل عراق با بازداشت نیروهای کنسولی جمهوری اسلامی ایران توسط نیروهای آمریکایی رخ داد گفتگو کردیم و آقای بارزانی در این گفتگوها تاسف خود را از این اقدام اشغالگران عراق ابراز کرد و در تعبیری زیبا این اقدام را پیش از اهانت به ایران اهانت به دولتمردان عراقی دانست.

به گفته وزیرخارجه، بارزانی در این مذاکرات وعده پیگیری و تداوم تلاشها جهت مشخص شدن سرنوشت گروگانهای ایرانی را نیز داده است.

افزایش روابط اقتصادی ایران و عراق تا 5میلیارد دلار

متکی در ادامه سخنانش با تاکید بر لزوم تحقق وحدت در کشور عراق یادآور شد: کردستان در بخشهای مختلف واحدی بنام ملت بزرگ عراق را تشکیل می دهد که دفاع از تمامیت ارضی و وحدت ملی اساس مستحکمی جهت حفظ استقلال و روند پیشرفت آن را رقم می زند.

وی افزود: ما نیز با کل عراق و تمام ظرفیتهای خوب آن در چارچوب برنامه های مختلف توسعه روابط در عرصه های متفاوت را همچنان دنبال می کنیم ضمن آنکه معتقدیم مناطق مرزی ما فرصتهای نزدیکتری داشته و همانطور که می دانید ما با عراق جدید بر اساس توافقات انجام شده و در راستای تسهیل امورتجاری مرزهای جدیدی را بازگشایی کرده ایم.

متکی ادامه داد: به هر حال معتقدیم کردستان عراق ظرفیتهای خوبی را در عرصه های اقتصادی، تجاری و اجرای پروژه های مختلف داشته و ما نیز همواره تلاش خود را بر تداوم ارتباط و توسعه روابط با این حوزه متمرکز کرده ایم.

وی همچنین گفت: روابط ما با عراق در حال حاضر در مرز 3 میلیارد دلار است که فکر می کنیم با اندکی تسهیل نرم افزاری و سخت افزاری می توان این میزان را تا مرز 5 میلیارد دلار افزایش داد.

منطقه کردستان به یکپارچگی عراق ملتزم است

مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق نیز در این کنفرانس خبری با تقدیراز میهمان نوازی ایرانیان گفت: البته ما به میهمان نوازی برادران ایرانی خود عادت کرده ایم کما اینکه برادران ایرانی ما در دوران تهاجمات وحشیانه رژیم صدام نیز از دیرباز همین رویه را در رفتار با ما داشته اند.

بارزانی ادامه داد: ملاقات و مذاکره با آقای متکی فرصت خوبی را برای تبادل نظر در خصوص مهمترین مسائل مورد نظر دو طرف فراهم آورد و ما از تداوم این گفتگوها استقبال می کنیم.

رئیس منطقه کردستان عراق در ادامه سخنانش با اشاره به پایبندی منطقه مبتوعش به قوانین و مقررات حاکم بر کشور عراق خاطرنشان کرد: مایلم تاکید کنم که کردستان عراق همواره بر وحدت و یکپارچگی این کشور پایبند بوده بویژه آنکه در شرایطی همچون امروز که کشور ما دارای قانون اساسی پیشرفته ای نیز هست.

وی افزود: طبعا در برخی موارد بین مقامات عراقی اختلافاتی وجود دارد اما تا زمانی که پایه ای مستحکم به نام قانون اساسی وجود دارد همه باید از آن طبعیت نموده و پیرو آن باشند ضمن آنکه نباید از یاد ببریم که اقلیت کردستان هم در عراق جایگاه و وجاهتی قانونی داشته و همواره در راستای تحقق عراقی آزاد، قانونگرا و فدرالی اقدام کرده است.

این مقام عراقی با اشاره به حمایت های گسترده جمهوری اسلامی ایران از ملت عراق ، خواستار تداوم این روند از سوی کشورمان در تمام زمینه ها شد.

کردستان عراق توافقنامه امنیتی را ایده آل نمی داند

بارزانی در پاسخ به سئوالی درباره موضع کردستان عراق در ارتباط با توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن اظهار داشت: موضع کردستان در این خصوص کاملا روشن است و ما در جریان نشست اخیر شورای امنیت ملی عراق که با حضور وزرای دفاع ، کشور و دارایی کشورمان در سه روز گذشته برگزار شد به بررسی کارشناسی این موضوع پرداختیم.

وی ادامه داد: در این جلسه از وزرای مذکور مهمترین مسائل مورد نظر در خصوص این توافقنامه امنیتی استعلام شد. سئوال ما این است که در حال حاضر چه گزینه ای به عنوان آلترناتیو این قرارداد وجود دارد؟ نباید از یاد برد که در حال حاضر آمریکاییها در عراق تقریبا دارای اختیارات مطلق هستند و هر کاری را که بخواهند انجام می دهند. طبعا تداوم شرایط فعلی نیز به معنای ادامه اعطای اختیارات مطلق به نیروهای خارجی در عراق خواهد بود.

وی گفت: از سوی دیگر به اعتقاد ما چنانچه در شرایط فعلی عقب نشینی ناگهانی از سوی نیروهای خارجی در دستور کار قرار گیرد، نیروهای امنیتی عراقی نمی توانند در برابر گروههای تروریستی به کنترل اوضاع بپردازند. مسئله دیگری که در این چارچوب باید مورد توجه قرار گیرد اینکه در حال حاضر عراق در حدود یک تریلیون دلار بدهی به کشورهای مختلف دارد که درباره آنها علیه کشورمان اقامه دعوی نیز شده است. طبعا چنانچه عراق این بدهی ها را پرداخت نکند در گرداب وسیعی از مشکلات گرفتار خواهد شد.

رئیس منطقه کردستان عراق پس از این سخنان نتیجه گرفت : بنا بر آنچه گفته شد به اعتقاد ما اگر چه فرمول اخیر برای توافقنامه امنیتی فرمولی ایده آل نیست اما با توجه به اصل لزوم رعایت منافع دو طرف حاکمیت ملی عراق را خدشه دار نمی کند.

بارزانی همچنین وجود جدول زمانبندی برای خروج نیروهای خارجی از عراق در این توافقنامه امنیتی را از جمله نقاط قوت آن دانست و گفت: با توجه به اینکه در این توافقنامه جدول زمانبندی خروج نیروهای خارجی از عراق ارائه شده به اعتقاد ما این متن بهترین شکل توافقنامه است در شرایط فعلی است که حاکمیت ملی ما را خدشه دار نمی کند.

وی با بیان اینکه کردستان عراق در این خصوص کاملا فعال است افزود: طبعا کردستان عراق در جریان هر تصمیمی که قرار باشد از سوی بغداد اتخاذ گردد خواهد بود و بدون شک بدون هماهنگی با ما در این موارد موضعی اتخاذ نمی شود.

بارزانی در پاسخ به سئوالی دیگر در خصوص انتظار کردستان عراق از جمهوری اسلامی ایران گفت: موارد بسیاری در چارچوب همکاریهای مشترک ما با ایران وجود دارد و در این خصوص تنها امیدواریم که روابطمان با جمهوری اسلامی ایران گسترش یابد.

رئیس منطقه کردستان عراق در پاسخ به سئوالی یکی از خبرنگاران که با اشاره به مواضع سابق بازرانی مدعی اختلاف دولت حاکم عراق با کردستان شده بود تاکید کرد: من باید ابتدا اطلاعات شما را در این خصوص اصلاح کنم چرا که هیچگاه نگفته ام توافقنامه امنیتی بین عراق و آمریکا امضا خواهد شد.

کردستان عراق در مورد توافقنامه امنیتی تابع دولت مرکزی است

وی افزود: من بارها در اعلام مواضع خود تاکید کرده ام که دستیابی به توافق در خصوص این توافقنامه کاری دشوار است اما حتی یک بار هم از امضای این توافقنامه سخن نگفته ام بلکه آنچه در این خصوص مورد نظر ما قرار دارد این است که فرمول کنونی این توافقنامه بهترین شکلی است که با توجه به شرایط کنونی می توان بر روی آن حساب کرد.

بارزانی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا شما می توانید خروج کشورتان از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد در صورت امضای این توافقنامه با آمریکا را تضمین نمایید گفت : البته من در صدد ورود به جزئیات موضوع نیستم اما همانطور که می دانید برای امضای توافقنامه این موضوع باید در مجلس ما بررسی شود و طبعا همانجا مباحث لازم در خصوص مسائل مربوط به فصل هفتم منشور نیز انجام خواهد شد.

رئیس منطقه کردستان عراق در پاسخ به سئوالی دیگر درباره اقدامات ترکیه در بمباران مناطق شمالی کشورش جهت مقابله با تحرکات گروهک تروریستی پ.ک.ک اظهار داشت: اولا باید اعلام کنم که ما به هیج وجه خواهان و حامی خشونت نیستیم و معتقدیم در هیچ حالتی نباید به خشونت رو آورد.

وی ادامه داد: به اعتقاد ما این موضوع باید از راههای مسالمت آمیز حل و فصل شود ضمن آنکه ما نیز برای پایداری امنیت در منطقه تمام تلاش خود را به کار بسته و با ایران و ترکیه همکاریهای لازم را داشته ایم.

بارزانی با تاکید مجدد بر لزوم دستیابی به راه حلهای مسالمت آمیز جهت حل معضل گروه ترویستی پ.ک.ک تصریح کرد: به هر صورت فکر می کنیم در این خصوص راهکارهای نظامی مناسب نباشد.