۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۷:۳۶

معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی خارج از شعاع 30 کیلومتری بجنورد

با تصویب دولت، واحد‌های تازه تاسیس تولیدی داخل شهرک‌های صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی مشمول معافیت مالیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، واحدهای احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های صنعتی و گردشگری مورد تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد (پس از شروع بهره‌برداری) خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت 10 سال مشمول معافیت مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن شدند.

این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

