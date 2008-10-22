معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی خارج از شعاع 30 کیلومتری بجنورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، واحدهای احداث شده بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه در شهرکها و نواحی صنعتی و مجتمع‌های صنعتی و گردشگری مورد تأیید وزارت صنایع و معادن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حسب مورد (پس از شروع بهره‌برداری) خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان خراسان شمالی به مدت 10 سال مشمول معافیت مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن شدند.

این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.