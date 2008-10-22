استفاده مطلوب از منابع طبیعی و انسانی رمز پیشرفت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شرکت‌کننده در پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی «اقتصاد سبز» صبح روز چهارشنبه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار با اشاره به وجود منابع انسانی با ارزش در کشور گفت: کاردانی و لیاقت نیروها و صنعتگران کشور امروز ثابت شده است و از طریق اتکا به آنان جامعه در مسیر صحیح‌تری قرار می‌گیرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهت‌دهی صحیح به روند استفاده مطلوب از منابع طبیعی و انسانی را رمز پیشرفت کشور برشمرد و افزود: اتکای صرف به منابع خدادادی و توجه‌نکردن لازم به خلاقیت انسان مانع مهمی در توسعه کشور است و بهره‌وری را کاهش می‌دهد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی مهمترین رکن افزایش بهره‌وری را نقد کردن استعدادها بیان کرد و افزود: مواد، ابزار و انسان سه ضلع مهم آمایش سرزمینی در چشم‌انداز توسعه کشور هستند که محوریت آن‌ با نیروی انسانی است.

وی همچنین بهره‌وری پایین از منابع را از مشکلات اقتصادی کشور برشمرد که عرصه رقابت در دنیا را برای شرکتهای ایرانی به ویژه دولتی مشکل کرده است و افزود:‌ رشد اقتصادی هشت درصدی که برای کشور در نظر گرفته شده با توجه همین عنصر بهره‌وری با محوریت نیروی انسانی قابل تحقق است و تلاش در این باره می‌تواند موجب افزایش حداقل 5/2 درصدی رشد اقتصادی کشور شود.

رئیس مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به بحران رکود اقتصادی جهانی و عوامل ایجاد این بحران به ویژه در آمریکا تاکید کرد: آثار این بحران مهمتر از عوامل ایجاد آن است و اگر چه به دلیل برخی مسائل، اقتصاد ایران در موج اول آن از طریق افت سریع قیمت نفت با آن مواجه شده ولی باید به فکر این باشیم که از موجهای آینده این بحران آسیب نبینیم.

وی تاکید کرد: در دنیای امروز کاردانی و آشنایی به عوامل شکست و پیروزی و شناخت عوامل تاثیرگذار در اقتصاد، همچنین فهمیدن میدان رقابت و رموز آن برای موفقیت کشور بسیار مهم، و نیاز مدیریت کلان کشور است.

در ابتدای این دیدار «تیزمغز» رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره بین‌المللی اقتصاد سبز گزارشی از اهداف برگزاری این جشنواره ارائه کرد و با بیان مشکلات اقتصادی کشور خواهان توجه بیشتر به بخش خصوصی و تقویت آن شد.

همچنین در این دیدار با ارائه لوحی از چهره‌های ماندگار این جشنواره از سوی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تقدیر شد.