انهدام باند تهیه و توزیع قرصهای روانگردان در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات، از دستگیر شدگان که در یک کارگاه با پوشش مرغداری فعالیت می کردند مقادیر قابل توجهی مواد تشکیل دهنده برای ساخت قرصهای روانگردان، مشروبات الکی و تجهیزات مرتبط به دست آمده که ارزش هر کیلوگرم مواد اولیه بیش از 130 میلیون ریال و ارزش تکمیلی آن افزون بر یکهزار میلیون ریال برآورده شده است.



برخی از عوامل این باند در سفر به کشورهای آسیایی ضمن فراگیری روش تلفیق و تولید مواد اولیه قرصهای روانگردان قصد داشتند دامنه فعالیت خود را درسایر استانها گسترش دهند که با هوشیاری و اقدام سریع سربازان گمنام امام زمان (عج) ناکام ماندند.

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