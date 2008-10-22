صادرات در اردبیل 200 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یاور صفرپور عصر امروز در جمع تولید کنندگان این استان در محل سازمان بازرگانی اظهار داشت: سال گذشته میزان صادرات اردبیل از گمرکات استان و کشور بیش از 120 میلیون دلار بوده است.

وی افزود: این در حالی است که میانگین صادرات تولید کنندگان استان در سه ساله دوم دهه 80 به بیش از 90 میلیون دلار افزایش یافته بود.

رییس سازمان بازرگانی استان اردبیل بیان داشت: همچنین در سال گذشته برای 110 میلیون دلار اظهار نامه گمرکی، 35 میلیارد ریال مشوقات صادراتی به صادر کنندگان استان پرداخت شده است.

صفر پور با اشاره به اینکه استان اردبیل رتبه هجدهم صادرات در کشور را به خود اختصاص داده است، ابراز امیدواری کرد: سرانه صادرات این استان در سال آینده به 150 میلیون دلار افزایش یابد.

وی با بیان اینکه در زمینه سیستم صادراتی در اردبیل مشکلی وجود ندارد، تصریح کرد: برای توسعه صادرات در این استان باید در نحوه تولید کالاها و محصولات بازنگری اساسی صورت گیرد.

این مسئول عنوان کرد: هم اکنون در بحث صادرات موانع و قوانین دست و پا گیر برداشته شده و صادرات تمام کالاهای تولیدی به غیر از کالاهای یارانه ای و ژنتیکی آزاد است.

صفر پور یادآور شد: در حال حاضر در زمینه هزینه های تمام شده کالا، کیفیت و نحوه بازاریابی و رقابت با کالاهای ارزان قیمت تولید کنندگان کشورهای دیگر مشکلاتی وجود دارد که باید با برنامه ریزی لازم این مشکلات را بر طرف کنیم.

رییس سازمان بازرگانی استان اردبیل توسعه تولیدات صادرات گرا، برنت سازی در جهت کاهش هزینه های تولید و بازاریابی، ارتقا دانش و فرهنگ صادراتی و توسعه زیر ساختهای گمرکات استان را از جمله راهکارهای افزایش صادرات در این استان عنوان کرد.

وی یاد آور شد: همچنین تاسیس مراکز آموزشی، حضور در نمایشگاه های بین المللی، پرداخت مشوقات صادراتی و بازگشایی بازارچه های مرزی از دیگر عوامل تاثیرگزار در تحقق اهداف صادراتی استان است.

صفر پور خاطر نشان کرد: تولید کنندگان استان باید به برنت سازی یا توسعه خوشه های تولیدی صادراتی توجه ویژه ای داشته باشند چرا که تنها در این صورت می توانند با رقبای پر قدرت خارجی رقابت کنند.

این مسئول ادامه داد: استان اردبیل با توجه به شرایط موجود در زمینه صادرات محصولات صنعتی، معدنی، گردشگری و ارائه خدمات از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است که باید از این پتانسیل استفاده کرد.