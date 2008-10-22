332 میلیون دلار؛ ارزش صادرات شش ماهه منطقه ویژه خلیج فارس

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، بهمن عیاررضایی عصر امروز در جمع مدیران و کارشناسان منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس اظهار داشت: دو میلیون و 331 هزار تن کالای غیرنفتی از منطقه ویژه صنعتی و معدنی خلیج فارس به خارج از کشور صادر شده است.

وی گفت: سنگ آهن، روی و آلومنیوم از مهمترین کالاهای صادراتی این منطقه بشمار می روند.

عیاررضایی ادامه داد: آمار صادرات منطقه به مدد دور اندیشی دست اندر کاران صنعتی و اقتصادی کشور در سالیان گذشته و سرمایه گذاریهای انجام شده همراه با سیاست روان سازی در صادرات، شاهد افزایش حجمی و ارزش صادرات و تنوع محصولات صادراتی کشور هستیم و منطقه ویژه نیز از این قانون مستثنی نبوده و صادرات از اسکله منطقه ویژه با توجه به مزایا و استعدادهای قابل توجه منطقه ویژه خلیج فارس در دو سال گذشته با رشد چشمگیر مواجه بوده است.

رئیس هیئت مدیره منطقه ویژه صنعتی و فلزی خلیج فارس افزود: نزدیکی به اسکله شهید رجایی، فرودگاه بین المللی بندرعباس و راه آهن سراسری از مزایای مثبت و تاثیر گذار در حوزه صادرات منطقه ویژه خلیج فارس است که بزودی با به ثمر رسیدن بخش های متعدد تولید فولاد، احداث آبشیرین کن، توسعه اسکله، پست های تبدیل برق و پروژه های متعدد آلومنیوم می توان آینده ای روشن را برای این منطقه متصور بود.