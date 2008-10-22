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۱ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۳۸

حاشیه های پرسپولیس - برق/

آتش سوزی در سکوهای ورزشگاه آزادی

آتش سوزی در سکوهای ورزشگاه آزادی

تعدادی از صندلی های طبقه اول ورزشگاه آزادی به علت بی احتیاطی برخی هواداران پرسپولیس در آتش سوخت.

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه دوم دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و برق شیراز در شرایطی آغاز شد که برخی در یکی از جایگاههای ویژه تماشاگران پرسپولیس، بی احتیاطی در روشن کردن آتش به آتش گرفتن بیش از 10 صندلی منجر شد. در این بین با دخالت مسئولان ورزشگاه و ماموران نیروی انتظامی ، تماشاگران در محوطه متفرق شدند و آتش سوزی مهار شد.

* حسین هدایتی ، داریوش مصطفوی و مجید فرخزادی ، رئیس هیئت مدیره ، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با حضور در ورزشگاه آزادی این بازی را از نزدیک تماشا کردند.

* بازیکنان پرسپولیس که در نیمه دوم چند دقیقه زودتر از برقی ها به زمین آمده بودند در اقدامی جدید مانند ابتدای بازی به صورت دسته جمعی به گرم کردن بدنهای خود پرداختند.

* پس از آنکه دی کارمو مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس چند موقعیت گل را از دست داد، هواداران پرسپولیس نیکبخت واحدی را تشویق کردند.  نیکبخت دقایقی پس از این تشویق به جای دی کارمو وارد زمین شد.

کد مطلب 770330

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