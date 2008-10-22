پرسپولیس با عبور از " برق " به آرامش رسید / نخستین شکست کاکوها

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری دیدار تیم های پرسپولیس و برق شیراز به پایان رسید که در نهایت شاگردان افشین قطبی موفق شدند با نتیجه 3 بر یک در این دیدار پیروز شوند، همچنین نخستین شکست فصل جاری تیم برق شیراز را رقم بزنند.

در این دیدار که با قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه آزادی برگزار شد، علی کریمی(24)، کریم باقری(40) و علیرضا واحدی نیکبخت(77-پنالتی) گل های برتری سرخپوشان تهرانی را به ثمر رساندند. رضا نظرزاده(73) هم برای برق شیراز گلزنی کرد.

ضمن اینکه سپهر حیدری، ایوان پتروویچ، پژمان نوری و علی کریمی از پرسپولیس و داریوش یزدانی و صمد زارع از برق شیراز هم بازیکنان اخطاری این مسابقه بودند.

تیم فوتبال پرسپولیس که پس از دو شکست متوالی در هفته های گذشته برابر ابومسلم و فولاد خوزستان شرایطی بحرانی را سپری می کرد با این پیروزی 18 امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به استقلال تهران، به جایگاه پنجم جدول رده بندی صعود کرد. برق شیراز هم با همان 19 امتیاز قبلی همچنان در رده سوم قرار دارد.