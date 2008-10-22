ایرانی ها حریفان خود را شناختند / همگروهی احمدزاده با قهرمان جهان

به گزارش خبرنگار مهر، آئین قرعه کشی چهاردهمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی جوانان عصر امروز در سالن راجامانگالا شهر بانکوک تایلند برگزار شد که طی آن نماینده دسته 100+ ایران با قهرمان جهان و مدال آور المپیک 2008 پکن همگروه شد.

بر این اساس زمان و برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

پنجشنبه 2/8/87

وزن 100+ کیلوگرم:

مجتبی احمدزاده در دور نخست با والاس از استرالیا و در دور دوم برابر برنده رقابت جودوکاران فرانسه و مجارستان قرار می گیرد. تدی راینر فرانسوی عناوین قهرمانی مسابقات جوانان جهان در سال 2006، قهرمانی رقابت های بزرگسالان جهان در سال 2007 و مدال برنز المپیک 2008 پکن را در کارنامه خود دارد. در این وزن 30 جودوکار حضور دارند.

جمعه 3/8/87

وزن 100- کیلوگرم:

مجتبی نیک بین که مدال طلای قهرمانی آسیا در سال 2008 را کارنامه اش دارد، در این قرعه کشی به عنوان یکی از 5 سرگروه این وزن انتخاب شد. وی در دور نخست با پاتولات از مغولستان روبرو می شود و در صورت پیروزی در دور بعد برابر برنده رقابت جودوکاران مغولستان و آمریکا قرار می گیرد. در این وزن 32 جودوکار حضور دارند.

وزن 90- کیلوگرم:

حجت رهنما در دور نخست با نادا از مصر- قهرمان قاره آفریقا - مبارزه می کند و در صورت پیروزی برابر برنده رقابت جودوکاران استرالیا و لهستان قرار می گیرد. در این وزن 35 جودوکار حضور دارند.

یکشنبه 5/8/87

وزن 60- کیلوگرم:

مهدی هادیها در وزن 60- کیلوگرم در دور نخست برابر این لو از مکزیک قرار می گیرد و در صورت شکست این حریف در دور دوم به مصاف جودوکاری از استرالیا می رود.