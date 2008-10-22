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۱ آبان ۱۳۸۷، ۲۰:۱۰

تحولات امنیتی افغانستان/

کشته شدن 52 نفر در مناطق مختلف / حمله نیروهای آمریکایی به نظامیان افغان

کشته شدن 52 نفر در مناطق مختلف / حمله نیروهای آمریکایی به نظامیان افغان

در حالی که حمله هوایی نیروهای آمریکایی به ارتش افغانستان به کشته شدن نه نظامی افغان انجامیده است، در یک درگیری دیگر 43 نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، ارتش آمریکا اعلام کرد: نیروهای آمریکایی به اشتباه یک پایگاه نظامی ارتش ملی افغانستان را در "خوست" هدف قرار دادند.

وزارت دفاع افغانستان در بیانیه ای از کشته شدن نه نظامی این کشور و زخمی شدن سه نظامی دیگر در این حادثه خبر داد.

در این بیانیه کشته شدن نظامیان این کشور در حمله آمریکا محکوم شده و بر بررسی قضایی این امر تاکید شده است.

همچنین در حمله اعضای طالبان به یک مرکز پلیس در اوروزگان سه پلیس کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

اعضای طالبان پس از رسیدن نیروهای ناتو فرار کردند و در این درگیری 40 نیروی طالبان هم به قتل رسیدند.

کد مطلب 770357

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