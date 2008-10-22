کشته شدن 52 نفر در مناطق مختلف / حمله نیروهای آمریکایی به نظامیان افغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، ارتش آمریکا اعلام کرد: نیروهای آمریکایی به اشتباه یک پایگاه نظامی ارتش ملی افغانستان را در "خوست" هدف قرار دادند.

وزارت دفاع افغانستان در بیانیه ای از کشته شدن نه نظامی این کشور و زخمی شدن سه نظامی دیگر در این حادثه خبر داد.

در این بیانیه کشته شدن نظامیان این کشور در حمله آمریکا محکوم شده و بر بررسی قضایی این امر تاکید شده است.

همچنین در حمله اعضای طالبان به یک مرکز پلیس در اوروزگان سه پلیس کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

اعضای طالبان پس از رسیدن نیروهای ناتو فرار کردند و در این درگیری 40 نیروی طالبان هم به قتل رسیدند.

