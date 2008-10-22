این برد را مدیون هواداران هستیم/ من پنالتی زن اول پرسپولیس هستم

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا نیکبخت واحدی که پس از پیروزی 3-1 پرسپولیس مقابل برق شیراز در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود : این برد برای ما بسیار با اهمیت بود چرا که دوباره پرسپولیس به جمع مدعیان بازگشت و نشان داد همچنان یکی از مدعیان قهرمانی است.

نیکبخت اضافه کرد : درکسب این پیروزی حمایت هواداران بسیار تاثیرگذار بود و حضور پرتعداد آنها در ورزشگاه و تشویق های بی امانشان بازهم نقش تعیین کننده ای در موفقیت تیم داشت.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس درباره اینکه چرا از ابتدا در ترکیب پرسپولیس قرار نداشت، گفت : برای من تفاوتی نمی کند که 90 دقیقه در زمین حضور داشته باشم یا 40 دقیقه ، از اول بازی کنم یا به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شوم . من همیشه و درهمه حال انگیزه بالایی دارم و آماده ام تا به موفقیت تیم کمک کنم .

وی در خصوص اقدام به زدن ضربه پنالتی بدون اجازه از کادرفنی اظهار داشت : من همیشه درطول بازی به فکر گلزنی خودم نیستم . دیدید که در اواخر بازی سعی کردم مازیار زارع را در موقعیت گلزنی قرار دهم . درباره زدن ضربه پنالتی هم باید بگویم من از فصل قبل پنالتی زن اول تیم هستم و به همین خاطر بدون اینکه از مربیان سئوال کنم پشت ضربه پنالتی قرار گرفتم.

نیکبخت درباره شعار هواداران پرسپولیس که خواهان حضور او در ترکیب پرسپولیس بودند گفت : هواداران پرسپولیس همیشه به من محبت داشتند و من در چند سالی که در پرسپولیس بازی می کنم همواره خود را مدیون محبت های آنها می دانم . البته هواداران استقلال هم به من لطف دارند و حساب آنهایی که به ورزشگاه می آیند و علیه من شعار می دهند با بقیه هواداران استقلالی ها جداست.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس درباره تعویض خود با "دی کارمو" و عملکرد این مهاجم برزیلی گفت : به نظر من او مهاجم خوب و با تکنیکی است که تنها به زمان بیشتری نیاز دارد تا در خط حمله پرسپولیس تبدیل به یک مهاجم گلزن شود.