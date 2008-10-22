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۱ آبان ۱۳۸۷، ۲۰:۱۳

حسین هدایتی:

اختلافی با مصطفوی ندارم / با این پیروزی اوضاع پرسپولیس آرام می شود

اختلافی با مصطفوی ندارم / با این پیروزی اوضاع پرسپولیس آرام می شود

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس ضمن رد اختلافش با مدیر عامل این باشگاه گفت: پیروزی امروز مقابل برق شیراز اوضاع سرخپوشان را آرام خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی پس از برتری 3 بر یک تیم فوتبال پرسپولیس مقابل برق شیراز با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: وجود هرگونه اختلاف نظر ریشه ای با مصطفوی را تکذیب می کنم. من با مدیر عامل باشگاه هیچگونه مشکلی ندارم وبا هم دوست و یار هستیم.

وی افزود: شاید بین من و مصطفوی و دیگر اعضای هیئت مدیره اختلاف سلیقه هایی باشد اما این اختلافات ریشه ای نیست.

رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با رد این شایعه که خود راسا برای جذب رحمان رضایی اقدام کرده است گفت: من چکاره هستم که برای جذب یک بازیکن تصمیم گیری کنم. باشگاه مدیرعامل و کادر فنی دارد و آنها خود در این زمینه تصمیم گیری می کنند.

وی درپایان ضمن تبریک به هواداران پرسپولیس مقابل برق شیراز گفت: خوشحالم که امروز پس از 3 بازی به برتری رسیدیم . مطمئنا با این پیروزی همه آرام می شوند و دیگر شایعات برای باشگاه پرسپولیس ساخته نمی شود.

کد مطلب 770363

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