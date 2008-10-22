افت پرسپولیس طبیعی بود / غیبت من تاثیری در ناکامی های تیم نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری پس از برتری 3 بر یک تیمش مقابل برق شیراز با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: با کمک دکتر زرینه مشکل آسیب دیدگی ام برطرف شد و توانستم با کسب بهبودی از امروز در خدمت پرسپولیس باشم .

وی ناکامی تیم فوتبال پرسپولیس در 3 بازی اخیر را طبیعی خواند و افزود: همه تیم ها حتی تیم های بزرگ دنیا نیز امکان دارد در یک برهه زمانی دچار افت شوند و پرسپولیس هم از این قاعده مستثنی نیست. ما هم در چند بازی گذشته افت کردیم اما به خاطر اینکه توجه به تیم پرسپولیس زیاد است شرایط تیم ما بیشتر به چشم آمد.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس ابراز امیدواری کرد این تیم با شکست برق شیراز تا حدودی از بحرانی که با آن روبرو شده بود فاصله گیرد.

وی با تاکید بر این موضوع خاطرنشان کرد: ما روز یکشنبه هفته آینده بازی سختی مقابل سپاهان پیش رو داریم که امیدوارم با پیروزی در آن بازی روند رو به رشد تیم ادامه یابد. برتری ما مقابل سپاهان از همه نظر به تیم ما کمک کند.

خبرنگاری به کریم باقری گفت؛ "غیبت شما در بازیهای گذشته تا چه اندازه در روند تیم تاثیر گذار بوده است" که باقری در پاسخ این سئوال گفت: من تا جایی که بتوانم در خدمت تیم هستم و به بازیکنان کمک می کنم تا وظایفشان را به نحو احسن انجام دهند با این حال نباید حضور یا عدم حضور من در بازیهای پرسپولیس تاثیر گذار باشد. من اعتقاد ندارم که فقط کریم باقری درتیم پرسپولیس نقش تعیین کننده دارد . برای تیم ما همه زحمت می کشند و در موفقیت ها و ناکامی ها سهیم هستند.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با ابراز رضایت از عملکرد مدافعان این تیم مقابل برق شیراز گفت: مدافعان پرسپولیس در این بازی با توجه به تمرینات هفته گذشته و صحبت ها و توصیه های مربیان بهتر عمل کردند و از دید من نمره قبولی گرفتند.