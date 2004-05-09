خارج شدن ديزل قطار در مسير بافق-مشهد ، يك كشته برجاي گذاشت

مدير كل روابط عمومي راه آهن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي " مهر" با اعلام خبر فوق گفت: در اين حادثه كه ديشب در مسير ساخت راه آهن باق- مشهد و در 25 كيلومتري طبس روي داد براثر برخورد ديزل با واگن ويژه كارگران، يك نفر كشته و 13 نفر زخمي شدند.

حميد صديق پور افزود: چون هنوز خط راه آهن بافق - مشهد به بهره برداري نرسيده ، لذا مسئوليت اين كار به عهده راه آهن نبوده و در اين زمينه كارگاه هاي ريل گذاري بايد در قبال بستگان اين حادثه پاسخگو باشند.

وي در پايان اظهار داشت: مجروحان حادثه به بيمارستان يزد منتقل شدند و طبق آخرين خبر حال تمامي آنها خوب است .