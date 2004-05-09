شارون طرح قطع ارتباط با فلسطينيان را اصلاح مي كند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، شارون پس ازاعلام لغو ديدارش ازآمريكا و پس ازنشست هفتگي كابينه اين رژيم، گفت: در مدت سه هفته آينده چارچوب جديدي را براي طرح يكجانبه قطع ارتباط با فلسطينيان تدوين خواهد كرد.

علي رغم مخالفت اعضاي حزب ليكود كابينه با طرح قطع ارتباط با فلسطينيان، اعضاي كابينه رژيم صهيونيستي اين طرح را مورد بحث وبررسي قرار خواهند داد.

آريل شارون همچنين گفت كه تاكنون اين چارچوب جديد را مطرح نكرده است اما در آينده اي نزديك آن را مطرح خواهد كرد.

يادآور مي شود جرج بوش رئيس جمهور آمريكا پيش از اين علي رغم مخالفتهاي جهاني از اين طرح شارون اعلام حمايت كرد.