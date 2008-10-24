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۳ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۴۵

برگزیدگان نخستین جشنواره فیلم کوتاه ایلام مشخص شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: برگزیدگان نخستین جشنواره فیلم کوتاه "مهران" در ایلام مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر حوزه هنری استان ایلام شب گذشته در آخرین روز از برگزاری این جشنواره گفت: در این جشنواره 20 فیلم کوتاه از استان ایلام با هم به رقابت پرداختند.

محمد کرم الهی اظهار داشت: این جشنواره در سه بخش امید، اندیشه و دفاع مقدس برگزار شده است و 10 کارگردان در این میان برگزیده شده اند.

وی گفت: برگزیدگان در بخش امید، سحر هاشمی، ندی موسی نژاد، الهه کیانی مقدم، خدیجه رضایی و حدیث کاظمی بودند که به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

همچنین در بخش دفاع مقدس، صدیقه جعفری و سجاد احمد بیگی و امید عزیزی و در بخش اندیشه، ثریا زرشناس و سجاد احمد بیگی انتخاب شدند.

کد مطلب 770438

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