برگزیدگان نخستین جشنواره فیلم کوتاه ایلام مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر حوزه هنری استان ایلام شب گذشته در آخرین روز از برگزاری این جشنواره گفت: در این جشنواره 20 فیلم کوتاه از استان ایلام با هم به رقابت پرداختند.

محمد کرم الهی اظهار داشت: این جشنواره در سه بخش امید، اندیشه و دفاع مقدس برگزار شده است و 10 کارگردان در این میان برگزیده شده اند.

وی گفت: برگزیدگان در بخش امید، سحر هاشمی، ندی موسی نژاد، الهه کیانی مقدم، خدیجه رضایی و حدیث کاظمی بودند که به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

همچنین در بخش دفاع مقدس، صدیقه جعفری و سجاد احمد بیگی و امید عزیزی و در بخش اندیشه، ثریا زرشناس و سجاد احمد بیگی انتخاب شدند.