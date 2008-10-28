کوتاهی در تربیت روزنامه نگار متخصص ترویج جنجال گرایی را به دنبال دارد

دکتر حسینعلی افخمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: اگر معتقد به ضرورت حضور متخصصان علوم ارتباطات با مدارک کارشناسی ارشد و دکتری در ترکیب کارکنان یک سازمان رسانه ای باشیم باید توسعه تدریس رشته های علوم ارتباطات در مراکز دانشگاهی را مدنظر قرار دهیم.

وی تاکید کرد: در غیر این صورت رسانه ها درآینده به سمت سطحی نگری و جنجال گرایی کشیده شده و معضلات جدیدی را برای جامعه ایجاد خواهند کرد.

افخمی گفت: برگزاری دوره های کوتاه مدت و نیز آموزش های فشرده روزنامه نگاری ضمن خدمت هم می تواند در تربیت نیروهای ماهر نقش بسزایی ایفا کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران بر لزوم افزایش حمایت دولت از توسعه رشته های علوم ارتباطات در سطح دانشگاه های کشور تاکید و خاطرنشان کرد: پتانسیل های بالقوه ای در استان های مختلف کشور وجود دارد که با ایجاد رشته ها و مراکز آموزشی روزنامه نگاری این پتانسیل ها شکوفا خواهند شد.

افخمی اضافه کرد: با توجه به پیشینه مطبوعاتی استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، خراسان رضوی و خوزستان راه اندازی رشته ها یا مراکز آموزشی روزنامه نگاری در این استان ها اولویت دارد.

به گفته وی توسعه رشته روزنامه نگاری در استان های کشور می تواند از حضور بسیاری از دانشجویان در تهران جلوگیری کرده و زمینه ساز تربیت روزنامه نگارانی شود که با مسائل محلی آن مناطق آشنایی کافی دارند.

رئیس گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران ادامه داد: در اینکه استان آذربایجان شرقی در گذشته قطب مطبوعاتی کشور بوده و همواره در صنعت چاپ و روزنامه نگاری و نیز مبارزات سیاسی و اجتماعی پیشرو و پیشتاز بوده، شکی نیست.

وی تاکید کرد: ایجاد رشته روزنامه نگاری یا سایر رشته های حوزه ارتباطات در دانشگاه های دولتی مراکز استان های یاد شده از جمله تبریز با همت و کوشش مسئولان محلی ممکن است، ضمن اینکه دانشگاه علامه طباطبایی تهران نیز آمادگی دارد بخشی از نیاز این مراکز به اعضای هیئت علمی را تامین کند.

افخمی تصریح کرد: روزنامه نگاری با توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور عجین شده و از اینرو برای نیل به اهداف توسعه ای، سرمایه گذاری برای تقویت علمی رشته روزنامه نگاری باید افزایش یابد.

رئیس گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران در ادامه اظهار داشت: امروز علم روزنامه نگاری و روابط عمومی به بخشی از زندگی روزمره انسان ها تبدیل شده و دانشجویان شاغل به تحصیل در این رشته ها می توانند با تفکیک پیام رسانه های مختلف، سواد رسانه ای را به جامعه منتقل کنند.

افخمی ایده "آموزش عالی دولتی" را در کشورهای جهان سوم از جمله ایران ایده ای موفق دانست و افزود: با آموزش عالی خصوصی در کشور موافق نیستم زیرا در صورت اعمال تبعیض در حوزه آموزش علاوه بر مشکلات موجود ظلم مضاعفی به افراد تحمیل می شود.

وی با بیان اینکه آموزش عالی در هیچ یک از کشورهای پیشرفته جهان در دست بخش خصوصی نیست، اظهار داشت: باید آموزش عالی به عنوان زیرساخت پایه ای در کشور تلقی شده و سرمایه گذار این حوزه دولت باشد.

این مدرس علوم ارتباطات نتیجه اتخاذ چنین دیدگاهی در سطح جامعه را افزایش وحدت ملی و ایجاد روابط حسنه در بین آحاد مختلف جامعه خواند.

افخمی در خصوص توقف پذیرش رشته روزنامه نگاری در دانشگاه آزاد تبریز به کاهش محسوس تقاضا برای تحصیل در رشته روزنامه نگاری اذعان کرد و افزود: دلیل این امر رکود حاکم بر مطبوعات کشور و نیز دولت محور شدن رسانه ها بوده است.