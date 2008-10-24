کارشناس مسیحی خواستار برقراری روابط مثبت و مؤثر با مسلمانان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اکلشیا، یک گروه بین المللی از متألهان مسیحی از سوی شورای جهانی کلیساها که متشکل از 50 رهبر کلیسایی و کارشناس گفتگوی اسلام و مسیحیت است این هفته در ژنو سوئیس گردهم جمع شده، تاریخ پرفراز و نشیب روابط مسلمانان و مسیحیان را مورد تصدیق قرار داده و اظهار داشتند که مسیحیان و مسلمانان را دوست و همسایه درنظر می گیرند.

شرکت کنندگان تصدیق کردند آموزه های مسیحیت بر عشق به همسایه بدون توجه به نژاد، جنس و دین تأکید کرده و حتی درک فرد مسیحی از دین خود به دنبال رابطه با مسلمانان تعمیق می شود.

آنها طی گزارش خود اظهار داشتند که برای ثمربخش شدن این گفتگو باید با حساسیت ویژه عمل کرد و زبان سنتی مسیحیت را به کار برد. از سوی دیگر رهبران دینی و جوامع مسیحی باید دانش خود را درباره اسلام افزایش دهند.

درحالی که رویکرد میان مسیحیان نسبت به اسلام متنوع است، زمینه ها و تجارب متنوع از زندگی با مسلمانان الهام بخش رویکردهای الهیاتی است.

مسیحیان در این همفکری و رایزنی به این نتیجه رسیدند که موضوعات حقوق بشر، مفاهیم سکولاریسم و پلورالیسم و شهروندی، استفاده از نمادهای دینی برای ایدئولوژیهای سیاسی و خشونتی که با استناد به دین صورت می گیرد باید در گفتگوهای آتی مورد بحث قرار گیرند.

شرکت کنندگان همچنین توصیه کردند که مسلمانان و مسیحیان در موضوعاتی چون عدالت اجتماعی و اقتصادی، تغییرات جوی، صلح و درمان خاطرات ناخوشایند همکاری کنند.

این نشست ازسوی شورای جهانی کلیساها با حضور ائتلاف جهانی انجیلیها، کلیسای کاتولیک روم برگزار شد که به عنوان فرآیند میان مذهبی مسیحیان با ابتکار شورای جهانی کلیساها در پاسخ به نامه "کلمه مشترک" برگزار شد که اکتبر سال 2007 از سوی 138 نفر از علمای مسلمان برای رهبران مسیحی جهان ارسال شد.